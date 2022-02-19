إشارات للمستقبل والماضي؟ حكيمي ومبابي يخونان باريس في "فيفا"

واقعة مثيرة للاهتمام خلال قيام النجم المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، لتجاهله فريقه الحالي خلال استخدامه للعبة التفاعلية "فيفا 22".

حكيمي شوهد في أحد مقاطع الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وهو يخوض إحدى المباريات على الهواء في اللعبة.

وشهد المقطع اقتحام زميله وصديقه المقرب كيليان مبابي للغرفة، والذي دخل من أجل المزح معه وإكمال المباراة بدلًا منه.

الحنين إلى إنتر

أهم ما لفت الأنظار في المقطع الذي نشره حكيمي، هو اختياره قميص وشعار إنتر للفريق الذي يستخدمه في اللعبة.

Le groupe vit bien au PSG visiblement. Hakimi qui est rejoint par Mbappé en plein club pro… pic.twitter.com/Xh6RMAR2bE — Hanif Ben Berkane (@HanifBerkane) February 18, 2022

وعندما تعرض لهذا السؤال من المتابعين، الذين تعجبوا من استخدام فريقه السابق وليس الحالي أجاب "فورزا إنتر".

وهو ما يعكس مدى تعلق النجم المغربي بالنادي الإيطالي، رغم الفترة القصيرة التي قضاها معه قبل الرحيل إلى باريس الصيف الماضي.

ماذا عن مبابي؟

عشاق ريال مدريد تواجدوا بقوة في هذا المقطع، ليس من أجل حكيمي ولكن بسبب ظهور الفرنسي كيليان مبابي.

وقامت الجماهير بمطالبة اللاعب في التعليقات بالانتقال إلى ريال مدريد في أقرب فرصة ممكنة، ليضع حدًا للتكهنات المحيطة بمستقبله.

ويعكس الفيديو الذي نشر بشكل عام، العلاقة القوية التي تجمع مبابي بحكيمي، والتي أصبحت صداقة مقربة جدًا في وقت قصير للغاية.

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