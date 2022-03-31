"إشادة إنفانتينو تدين لاعبي الهلال .. أنتم سبب النتائج الكارثية"

علق الإعلامي الرياضي أحمد الكاموخ على إشادة جياني إنفانتينو؛ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بما قدمه الهلال السعودي أمام تشيلسي الإنجليزي بطريقة مختلفة، في الوقت الذي أثنى عليها الكثيرون.

ماذا قال إنفانتينو؟

رئيس الاتحاد الدولي تحدث عن حظوظ العرب في كأس العالم قطر 2022، خلال حضوره كونجرس فيفا، اليوم الخميس.

وأكد إنفانتينو أن مواجهة الزعيم أمام البلوز كان قوية للغاية، وخلق بها بطل آسيا فرصًا لا تصدق، رافضًا التقليل من مستوى المنتخبات العربية. (طالع التفاصيل)

الزعيم كان قد التقى ببطل أوروبا في نصف نهائي كأس العالم للأندية الإمارات 2021، وقدم مباراة عظيمة، لكنه خسرها بهدف نظيف.

ماذا قال الكاموخ عن هذه الإشادة؟

الإعلامي الرياضي يرى أن إشادة رئيس فيفا تدين لاعبي الهلال، مؤكدًا أنهم يقصرون مع المنتخب، ويتسببون في نتائج كارثية.

الكاموخ كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " هل يعلم من يتغّنى بإشادة رئيس الفيفا بـالهلال بأن ذلك سوف يكون محل إدانة للاعبي الهلال في المنتخب.

"ذلك لأنه لا يوجد تفسير بأن يقدّم اللاعب السعودي في الهلال مع ناديه أفضل مستوى ضد أعرق أندية العالم، ويكونوا المتسببين بالنتائج الكوارثية التاريخية سوى التخاذل مع منتخب بلاده!".

هل يعلم من يتغّنى بإشادة رئيس الفيفا بـ #الهلال بأن ذلك سوف يكون محل إدانة للاعبي الهلال في المنتخب .



ذلك لأنه لا يوجد تفسير بأن يقدّم اللاعب السعودي في الهلال مع ناديه أفضل مستوى ضد أعرق أندية العالم، ويكونوا المتسببين بالنتائج الكوارثية التاريخية سوى التخاذل مع منتخب بلاده! — احمد الكاموخ (@a_lkamok) March 31, 2022

رباعي عربي في كأس العالم:

النسخة المقبلة من كأس العالم ستشهد تواجد أربعة منتخبات عربية، ليواصل الحضور العربي فرض نفسه للنسخة الثانية على التوالي.

مونديال قطر 2022 سيشارك بها منتخب السعودية، تونس، المغرب وقطر، ويُنتظر أن تخوض الإمارات مباراة الملحق، لحسم مصيرها.

ومن المقرر أن تُجرى قرعة المونديال في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الرياض، في العاصمة القطرية "الدوحة".

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