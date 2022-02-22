أسينسيو يحسم مستقبله مع ريال مدريد

حسم النجم الإسباني ماركو أسينسيو مستقبله مع نادي ريال مدريد، وذلك في ظل التقارير التي ربطته بالرحيل عن النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

أسينسيو تعرض للعديد من الإصابات مع ريال، تسببت في تقلص دوره في الفريق، قبل العودة بشكل أفضل هذا الموسم.

ويمتلك أسينسيو عقد مع النادي الملكي ينتهي في صيف 2023، وادعت بعض المصادر أن ريال مدريد يفكر في بيعه في الصيف، كما أكدت مصادر أخرى أن اللاعب هو من يريد المغادرة لكي ينتقل إلى نادٍ يضمن فيه الحصول على مركز أساسي.

ما هو موقف أسينسيو الأخير؟

حسبما نشرت صحيفة "أس" الإسبانية فإن أسينسيو قرر البقاء في ريال مدريد، إذ أن اللاعب لا يزال واثقًا من قدرته على النجاح في ملعب سانتياجو برنابيو.

وعلى الرغم أن وصول كيليان مبابي المحتمل سيعقّد مهمته كثيرًا، إلا أن اللاعب يريد القتال من أجل الحصول على مركز أساسي في الموسم القادم.

وقال الجناح الإسباني مؤخرًا في تصريحات لـ"كادينا سير" عن اللعب بجوار مبابي:"وجوده كشريك؟ أحب اللعب مع الأفضل، إذا جاء أنا متأكد من أننا سنتفهم بعضنا البعض بشكل مثالي".

ما هي خطة أسينسيو الحالية؟

بحسب "أس" فإن أسينسيو ينتظر العرض الذي سيقدمه ريال مدريد من أجل تجديد عقده، ومن المتوقع أن تبدأ المفاوضات بعد نهاية الموسم الحالي، وذلك لأن النادي منشغل الآن بتجديد عقد فينيسيوس جونيور وإيدير ميليتاو.

وشارك صاحب الـ26 عامًا هذا الموسم مع ريال مدريد في 28 مباراة بجميع المسابقات سجل خلالها 9 هدفًا وصنع أخر.

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