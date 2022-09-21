أسينسيو عن برشلونة: يمكنني الانتقال لأي فريق في يناير

هل نرى أسينسيو بقميص الفريق الكتالوني حال رحيله عن ريال مدريد؟

تحدث ماركو أسينسيو نجم ريال مدريد عن مستقبله في ظل ارتباطه بالانتقال إلى برشلونة بعد نهاية عقده داخل سانتياجو بيرنابيو.

ويرتبط أسينسيو بعقد مع ريال مدريد حتى نهاية الموسم الجاري، وحتى الآن لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن تجديد العقد والاستمرار لفترة أطول بقميص الملكي.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية في الآونة الأخيرة إلى أن برشلونة مهتم بالتعاقد مع أسينسيو تدعيمًا لصفوف كتيبة تشافي هيرنانديز مدرب البرسا.

أسينسيو يُعلق على اهتمام برشلونة بالتعاقد معه

وقال أسينسيو في تصريحات لإذاعة "كوبي" الإسبانية: "كان لدي فرص للرحيل عن ريال مدريد خلال الفترة الماضية، لكن الثقة التي منحني إياها كارلو أنشيلوتي في حديثه كانت أمرًا أساسيًا حتى لا أغادر".

وتابع: "تلقيت العديد من الرسائل من أصدقائي بسبب كثرة الشائعات حول مستقبلي، لكن هذا أمر طبيعي لأنني يمكنني التوقيع كلاعب حر لأي نادٍ في أشهر قليلة".

وواصل: "سنرى ماذا سيحدث، في عالم كرة القدم الأمور يُمكن أن تتغير بسرعة جدًا، لذلك لا يُمكنني إخباركم بأي شيء آخر لأنني لا أعرف ما الذي سيحدث".

وفيما يتعلق بالصفارات في البرنابيو والغضب من عدم اللعب ضد مايوركا قال أسينسيو: "يمكنك معرفة ما إذا كنت سعيدًا أو غاضبًا وفي ذلك اليوم لم يتم يتغيير شيء وكانت مباراة خاصة بالنسبة لي".

وعن الرحيل قال الإسباني الدولي: "فكرت في ذلك، فهم يرون التزامي بسنوات السبع التي أمضيتها في مدريد، وأنا أحترم الجماهير كثيرًا ، والذين يتمتعون بحرية إبداء آرائهم".

وعن إمكانية التوقيع للغريم التقليدي للملكي قال: "لا أعلم إذا يريدني برشلونة، فهناك الكثير من الشائعات، وهذا أمر طبيعي".

وأكمل: "هل تواصل برشلونة معي؟ في الحقيقة لا أعلم إذا كان حدث تواصلًا أم لا، خرجت العديد من التقارير عن أندية أخرى أيضًا".

وأتم حديثه قائلًا: "لم أفكر أبدًا في المستقبل أو اللعب لبرشلونة، ولم أقيم الأمر، لذا لا أعرف، الآن لا يمكنني الإجابة".

الجدير بالذكر أن أسينسيو حظي باهتمام من قبل كلًا من ميلان وآرسنال ونيوكاسل يونايتد في سوق الانتقالات الصيفية المنتهية، إلا أنه قرر البقاء داخل صفوف الملكي حتى نهاية عقده.