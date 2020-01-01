اسمه وصورته السبب .. إبراهيموفيتش غاضب من لعبة فيديو

زلاتان إبراهيموفيتش مثير للجدل كعادته

يبدو أن النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم نادي ميلان ليس سعيدًا لأنه تم تضمينه في لعبة الفيديو ذات الشعبية الكبيرة "فيفا" دون استئذانه.

وانتقد زلاتان إبراهيموفيتش شركة EA Sports .دعيا أنها تستخدم اسمه ووجهه في سلسلة ألعاب فيديو "فيفا" بدون إذنه

استهدف المهاجم السويدي السابق صانعي لعبة فيفا 21 في حديث صاخب على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر يوم الإثنين، قائلاً إن الوقت قد حان للتحقيق.

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وكتب زلاتان إبراهيموفيتش في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "من أعطى إذن FIFA EA Sport لاستخدام اسمي ووجهي؟ FIFPro؟"

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وأضاف في تغريدته المثيرة للجدل:: "بهذا الشكل هناك شخص ما يربح من اسمي ووجهي دون أي اتفاق طوال هذه السنوات. حان وقت التحقيق"

يذكر أنه في وقت سابق من هذا العام، أعلنت شركة EA Sports عن شراكة حصرية متعددة السنوات مع ناديي ميلان وإنتر في إيطاليا.

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ومع ذلك، يبدو أن إبراهيموفيتش البالغ من العمر 39 عامًا والذي يتصدر هدافي الدوري الإيطالي لا يزال غير سعيد ويعتقد أن المنظمة تستفيد من صورته دون إذنه.