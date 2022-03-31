إسماعيل غربي: موهبة باريس سان جيرمان الذي حصل على اهتمام كبار البريميرليج

في أغسطس الماضي كان تركيز جميع الكاميرات ووسائل الإعلام، منصب على شخص واحد فقط هو ليونيل ميسي، فهذه هي المرة الأولى التي يرتدي فيها البرغوث الأرجنتيني قميصًا غير قميص برشلونة.

وفي تلك الأثناء جاءت لحظة مميزة في حياة أحد الشباب الذين يعتبرون ميسي هو قدوتهم وأسطورتهم، وبمساعدة المدرب ماوريسيو بوتشتينو، اقترب إسماعيل غربي وصافح ميسي وتحدث معه قليلًا قبل بداية التدريبات.

أن تتعامل مع النجوم مع في باريس سان جيرمان وأن لاعب شاب سيضيف لك الكثير، وفجأة أصبح غربي يتشارك غرفة تبديل الملابس مع ميسي، نيمار، مبابي، وغيرهم من النجوم، ليبدأ رحلته.

وصفه مدربه بوتشتينو، بأنه موهبة لا يمكن إنكارها، واستمر في قائمة الفريق الأول لمعظم مباريات الموسم، ولكن اللاعب صاحب الـ 17 عامًا كان يشارك أيضًا مع فريق الشباب في مبارياتهم، على عكس باقي الشباب مثل تشافي سيمونز الذي كان يتدرب مع فريق تحت 19 عامًا في معظم أوقات الموسم بالرغم من مشاركته الفريق الأول في الفترة التحضيرية للموسم.

وبمرور الوقت أصبح تشافي سيمونز وإدوارد ميشوت، من الخيارات المتاحة أمام بوتشتينو في الفريق الأول لباريس، تقلصت فرص مشاركة غربي مع الفريق الأول، مما أدى إلى الكثير من التكهنات حول مستقبله، ومع اقتراب نهاية عقده في يونيو 2022، ورغبته الأولى هي الاستمرار داخل حديقة الأمر، إلا أن اللاعب الشاب يريد ضمانات فيما يتعلق بحصوله على دقائق للعب مع الفريق.

وفي تلك الفترة التحضيرية للموسم الحالي، كان غربي قد ترك بصمة بالفعل لدى زملائه ومدربه وسجل هدفًا في شباك لومان بمساعدة أشرف حكيمي، في لحظة مميزة لصانع الألعاب الشاب، ليتم مكافأته بالمشاركة لبضعة دقائق في السوبر أمام ليل، قبل أن يشارك في نهاية عام 2021 بمباراتين بكأس فرنسا.

ويدرك غربي أن لن يكون ضمن التشكيلة الأساسية للفريق حتى مع احتمالية رحيل مبابي في الصيف القادم، ولكنه يريد ضمان أن يكون جزءًا من خيارات المدرب في المداورة بين لاعبي الفريق الأول.

وعلم موقع جول، وجود اهتمام من ليفربول وتشيلسي بالتعاقد مع اللاعب الشاب، وفي حال رحيله لن يكون الموهبة الأولى التي ترحل عن أكاديمية حديقة الأمراء وتتوهج في فريق آخر، فمثلًا كينجسلي كومان سجل هدف الفوز على فريقه السابق في نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 وغيره من النجوم.

وتحدث سعيد أيجون، مدرب مغربي السابق في تصريحات نقلها الإعلام الفرنسي: "إنه صبي يتمتع بشخصية قوية، يمكن استكشاف شخصيته في أرض الملعب ستجده قائد يعشق التحديات".

وتابع: "إنه قادر على إجادة اللعب في جميع مراكز الوسط، كما أنه لديه إحساس قوي عندما يكون في مواجهة المرمى".

بينما قال عنه أحد مدربي باريس سان جيرمان لموقع جول: "إنه الشاب الوحيد في الفريق الذي يتعامل مع الفريق الأول ويفرض نفسه عليه".

كل تلك الأمور جعلت رغبة باريس سان جيرمان في الاحتفاظ باللاعب واضحة، ولكن غربي سيتخذ قراراه النهائي في الأشهر الأخيرة من عقده، كما حدث عندما اختار أن يمثل منتخب إسبانيا في اللحظات الأخيرة قبل أن يشارك مع فرنسا.

والآن سيتعين على باريس سان جيرمان، التعلم من خطأ فرنسا، وألا تفرط الإدارة في نجم المستقبل وتجدد عقده قبل يونيو القادم.