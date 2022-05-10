أسطورة مانشستر يونايتد يعتذر لمورينيو: كان على حق!

أصدر أسطورة مانشستر يونايتد ريو فرديناند اعتذارًا إلى المدرب المخضرم جوزيه مورينيو لانتقاده حديث البرتغالي عام 2019 عن فريق الشياطين الحمر آنذاك.

وكان للمدير الفني الحالي لنادي روما، فترة صعبة قضاها مع الفريق الأكثر تتويجًا بلقب الدوري الإنجليزي، انتهت بعد صراعات قوية مع لاعبي فريقه وقتها.

لكن قلب دفاع المنتخب الإنجليزي التاريخي، يرى أن الوقت قد أثبت صحة رؤية جوزيه الثاقبة في فريقه، وأنه اندفع في انتقاده في السابق.

ماذا قال فرديناند؟

كان البرتغالي قد اقترح وقتها أن "الناس لا يعرفون ما يجري وراء الكواليس" في ملعب أولد ترافورد، مما أثار انتقادات عدد من اللاعبين السابقين والنقاد، بما في ذلك فرديناند.

واعترف أسطورة اليونايتد الآن بأنه "حكم" على المدرب البالغ من العمر 59 عامًا بقسوة شديدة، لأنه يعتقد أن تعليقاته أثبتت دقتها في أعقاب موسم النادي الكارثي 2021-22.

وقال فرديناند في قناته "FIVE" على موقع يوتيوب: "أرى أن كلام جوزيه مورينيو قد أثبت صحته، وأنا من ناحية أخرى، اعتذر له فيما يتعلق بالطريقة التي نظرت بها إليه وحكمت عليه".

وواصل: "ما زلت أرى أن هناك عيوبًا في بعض الطرق التي تعامل بها مع الأشخاص وبعض المواقف التي تورط فيها، ولكن فيما يتعلق بالنظر وراء الكواليس، فهو أول من قال هذا في عام 2019 عند حصوله على المركز الثاني في ترتيب الدوري، لقد أثبت الحديث صحته بالفعل".

وأضاف: "يمكننا أن نرى أن هناك أشياء تحدث بشكل خاطئ خلف الكواليس، لكن في ذلك الوقت لم نكن نعرفها، من الواضح أن جوزيه مورينيو كان يعلم".

وأردف: "لقد أراد التخلص من العديد من اللاعبين وجلب آخرين معينين، ومن الواضح أنه تم توزيع أجور وعقود كبيرة على بعض الأسماء".

واختتم: "وربما هذا ما جعل جوزيه يفكر ويقول: ماذا يحدث؟".

ماذا عن فترة مورينيو في اليونايتد؟

وصل مورينيو في البداية إلى يونايتد في صيف 2016 حيث تم جلبه ليحل محل لويس فان جال بمهمة إحياء أيام المجد تحت قيادة السير أليكس فيرجسون.

وحصل البرتغالي على بطولة الدرع الخيرية، وكأس الرابطة للأندية المحترفة، والدوري الأوروبي، وأقصى ما حققه في الدوري كان المركز الثاني، الذي اعتبره جوزيه "أكبر إنجاز له مع مانشستر".

ولم يفز الشياطين الحمر بأي ألقاب منذ ذلك الحين، ويستعدون الآن للترحيب بخامس مدرب لهم في السنوات التسع الماضية مع تعيين إريك تين هاج من أياكس ليحل محل المدرب المؤقت رالف رانجنيك هذا الصيف.

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