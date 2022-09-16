أسطورة يونايتد يطالب رونالدو بالاستفادة من "ليالي خميس" الدوري الأوروبي

الدوري الأوروبي قد يكون له استفادة أخرى بالنسبة لصاروخ ماديرا

تحدث أسطورة مانشستر يونايتد بول سكولز عن توقعاته بشأن الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الشياطين الحمر في الوقت الراهن ومدى ملاءمته للعودة إلى سابق عهده في الفريق.

وقال سكولز في تصريحات عبر شبكة "بي تي سبورتس": "لا يمكن تسمية رونالدو بلاعب لمسابقة الدوري الأوروبي.. لا يمكننا أبدًا فعل ذلك!".

هل كريستيانو رونالدو لاعب دوري أوروبي؟

البعض كان يتهكم على مشاركة رونالدو في بطولة الدوري الأوروبي، وأنه سجل أول أهدافه هناك من ركلة جزاء أمام شيريف تيراسبول بينما لم يبصم على أي هدف مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي خلال 7 مباريات.

وأضاف سكولز مدافعًا عن زميله السابق: "إنه لاعب متمرس في دوري أبطال أوروبا، إنه في نادٍ ينبغي عليه أن يعتاد على ذلك، ولكن عليه حاليًا التأقلم مع المشاركة في الدوري الأوروبي".

سكولز يدعو رونالدو للاستفادة من "ليالي الخميس"

وأردف: "ليالي الخميس تلك قد تكون استعدادية جيدة بالنسبة له للتسجيل واللعب والتدرب بشكل جيد على مباريات البريميرليج".

وتوقع سكولز عودة رونالدو إلى سابق عهده مؤكدًا: "أثق أنه يريد اللعب ومتأكد من أنه يعمل بجد وسوف يمهد طريقه للعودة إلى سابق مستواه من جديد".