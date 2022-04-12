أسطورة مانشستر يونايتد يدافع عن ماجواير: أسلوب الفريق لا يناسبه!

دافع ريو فرديناند أسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزي عن هاري ماجواير قائد ومدافع "الشياطين الحمر"، وسط الانتقادات الأخيرة التي طالته من جماهير "أولد ترافورد".

ويواجه ماجواير سلسلة من الانتقادات بسبب عروضه المتدنية في الموسم الحالي مع مانشستر يونايتد، وارتكاب العديد من الأخطاء البارزة في الموسم، واهتزاز شباك الفريق بـ42 هدفًا في 31 مباراة من الدوري الإنجليزي.

ورغم ذلك، فإن ماجواير يعد واحدًا من أفضل اللاعبين في تشكيلة منتخب إنجلترا تحت قيادة جاريث ساوثجيت، وكان محل إعجاب الجميع خلال مسيرة "الأسود الثلاثة" في بطولة أمم أوروبا 2020.

ويعتقد فرديناند أن ماجواير حقق نجاحًا كبيرًا على المستوى الدولي لأنه ملائم بشكل أكبر لأسلوب لعب إنجلترا، حيث غالبًا ما يلعب على الجانب الأيسر من ثلاثي دفاعي.

وقارن فرديناند أداء ماجواير بالفترة التي قضاها الإسباني جيرارد بيكيه في مانشستر يونايتد تحت قيادة السير أليكس فيرجسون، قبل أن يصبح أحد أفضل المدافعين في العالم مع نادي برشلونة.

وفي تصريحات خلال برنامج "vibe with five" عبر قناته على موقع "يوتيوب" لمقاطع الفيديو، تحدث فرديناند عن أداء ماجواير.

وقال أسطورة مانشستر يونايتد عن ماجواير: "عندما يرتدي قميص إنجلترا يكون لاعبًا استثنائيًا، لا يمكن أبدًا القول إنه لاعب ميت، إنه رائع مع إنجلترا".

وأضاف: "ما أقوله هو أنه رائع مع إنجلترا، لكن هناك يلعب بطريقة معينة ربما تناسبه أكثر".

وتابع: "كان جيرارد بيكيه في مانشستر يونايتد، يمكنك القول إنه ربما لم يكن قد حصل على نفس المسيرة مع برشلونة إذا بقي في مانشستر يونايتد بسبب الطريقة التي يلعب بها".

وتابع: "الأمر مثل الملاكمة، هناك أنماط في النزالات، الأمر نفسه في كرة القدم، طريقة كرة القدم التي يلعبها مانشستر يونايتد والطريقة التي يحاول الفريق اللعب بها لا تناسبه".

واختتم فرديناند: "لقد تعرضت ثقته في نفسه لضربة كبيرة، وبغض النظر إذا ما كنت ميسي أو رونالدو أو زيدان أو مبابي، حين تقل ثقتك بنفسك، لا تكون أبدًا نفس اللاعب".

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