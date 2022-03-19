أسطورة مانشستر يونايتد يبدأ رحلته مع الملاكمة في إبريل

يواصل باتريس إيفرا لاعب مانشستر يونايتد ومنتخب فرنسا السابق، أنشطته بعيدًا عن عالم كرة القدم بعد الاعتزال.

واتجه إيفرا الفترة الأخيرة إلى مجال الملاكمة، حيث لا يزال في حالة بدنية مميزة منذ إنهاء مسيرته في عام 2019.

ووفقًا لمنظمة "Celebrity Boxing" فإن الفرنسي سيبدأ مسيرته بشكل رسمي مع الملاكمة في إبريل القادم.

ويأتي ذلك من خلال اللعب أمام آدم صالح أحد أبرز المشاهير على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وهي المواجهة التي ستقام في العاصمة الإنجليزية لندن، ومن المقرر أن تجذب اهتمام العديد من المتابعين من مختلف أنحاء العالم.

ويبدأ بذلك صاحب الـ40 سنة مسيرة جديدة في رياضة أخرى، بعد رحلة طويلة مع كرة القدم حصل خلالها على العديد من الألقاب.

يذكر أن المحطة الأهم لإيفرا في مسيرته، كانت مع مانشستر يونايتد، حيث حصل على العديد من البطولات أهمها 5 ألقاب دوري إنجليزي ولقب دوري أبطال أوروبا.

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