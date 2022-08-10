أسطورة مانشستر يونايتد "محرج" من انتقال دي يونج إلى تشيلسي!

جاري نيفيل يعلق على احتمالية انتقال فرينكي دي يونج إلى تشيلسي بدلًا من مانشستر يونايتد.

يرى جاري نيفيل، أسطورة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن فشل ناديه في سباق التعاقد مع الهولندي فرينكي دي يونج نجم وسط برشلونة الإسباني سيكون محرجًا للنادي، إلا أن الأمر سيكون مرعبًا إذا انتهى المطاف بانتقال اللاعب إلى تشيلسي.

دي يونج هو هدف مانشستر يونايتد الأول منذ بداية فترة الانتقالات الصيفية، حيث يحاول مواطنه إريك تين هاج مدرب "الشياطين الحمر" الجديد ضمه إلى فريقه.

مانشستر يونايتد كان قريبًا من التعاقد مع دي يونج بعد الاتفاق مع برشلونة على قيمة الصفقة، لكن إحجام دي يونج عن مغادرة "كامب نو"، بالإضافة إلى التعقيدات المالية للنادي الكتالوني يعني أن الصفقة أصبحت غير مرجحة.

ومع ذلك، تشير التقارير الأخيرة إلى أن دي يونج قد يكون في طريقه إلى إنجلترا في نهاية المطاف، لكن ليس إلى "أولد ترافورد"، حيث أكدت التقارير أن تشيلسي وافق على دفع 80 مليون يورو للتعاقد مع الهولندي الدولي.

ماذا قال نيفيل؟

إذا كان الأمر صحيحًا، وانتقل دي يونج بالفعل إلى "ستامفورد بريدج"، قد يكون الأمر سيئًا للغاية بالنسبة إلى مشجعي يونايتد، كما أوضح نيفيل.

وفي تصريحات لبرنامج "Football Daily" عبر شبكة "سكاي" الإنجليزية، قال نيفيل: "إذا لم يحصل يونايتد على دي يونج، سيكون الأمر محرجًا، لكن إذا ذهب إلى تشيلسي فإن ذلك مروع".

وأضاف: "إذا لم يكن دي يونج يريد أن يأتي فإن الاتفاق كان سيلغي قبل أسابيع".

ما هي الخيارات أمام مانشستر يونايتد؟

نيفيل أوضح كذلك أن هناك ثلاثة خيارات فقط أمام مانشستر يونايتد حاليًا، انتظارًا لانتهاء مسلسل دي يونج.

وقال: "هناك ثلاث نتائج نهائية، أولًا، أن يذهب إلى مانشستر يونايتد، وحينها سيبدو النادي ذكيًا وصبورًا".

وأضاف: "الثاني، هو أن يبقى في برشلونة، صحيح أنه سيكون هناك القليل من الإحراج، لأن يونايتد لم يضع خططًا أخرى".

واختتم: "الخيار الثالث، لا أريد حتى التفكير فيه، هو أن يذهب إلى نادٍ منافس في الدوري الإنجليزي، ضد المدرب الذي عمل تحت قيادته لعدة سنوات".

ما هي البدائل؟

نيفيل أدلى بتلك التصريحات قبل خسارة مانشستر يونايتد أمام برايتون في الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي.

ويبدو أن مانشستر يونايتد قرر إنهاء الاهتمام بضم دي يونج، حيث يوجه فريق "الشياطين الحمر" أنظاره الآن إلى هدف آخر.

وحسب التقارير، فإن الفرنسي أدريان رابيو لاعب وسط يوفنتوس مستعد للانتقال إلى مانشستر يونايتد، وسيكلف التعاقد معه حوالي 20 مليون يورو.