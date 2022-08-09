أسطورة مانشستر يونايتد: ليفربول سيتوج بلقب الدوري!

لاعب يونايتد السابق يرجح كفة الغريم

كشف بول سكولز، أسطورة مانشستر يونايتد وأحد أبرز اللاعبين في تاريخ الكرة الإنجليزية عن توقعه الخاص فيما يخص بطل النسخة الحالية من بطولة الدوري الممتاز.

حيث يرى نجم الشياطين الحمر أن ليفربول، الغريم التقليدي، هو الأقرب للحصول على اللقب من وجهة نظره.

وتحدث سكولز مع "BT Sport" حول أفضلية مانشستر سيتي في الموسم الحالي والبداية الرائعة التي حققها فريق المدرب بيب جوارديولا.

ماذا قال سكولز؟

قال أسطورة مانشستر يونايتد: "ربما هم (مانشستر سيتي) المرشحون الأبرز، لكن كما قلت، أتخيل ليفربول قليلاً".

وواصل: "ومع ذلك، لا يمكنك شطب مانشستر سيتي، إنهم فريق كرة قدم رائع، إنهم يتغيرون قليلاً، فهم في فترة انتقالية على ما أعتقد مع قدوم هالاند".

وأوضح: "سيكون مثيرًا للاهتمام، يمكن لمانشستر سيتي الفوز بالدوري الممتاز، بالطبع يمكنهم ذلك، لأنهم فريق كرة قدم رائع".

هل يفوز ليفربول باللقب؟

بالطبع لا يمكننا التأكيد على أفضلية أي فريق من مانشستر سيتي وليفربول في الوقت الحالي فنحن في بداية الموسم ولم تلعب سوى جولة واحدة.

لكن من المنطقي أن نقول إن المنافسة تنحصر بين هذا الثنائي فقط على المركز الأول، فهم أكثر الفرق الإنجليزية استقرارًا من حيث الإدارة الفنية، ونشاطًا في سوق الانتقالات.

والمحصلة في النهاية هي أن المنافسة ستكون على أشدها هذا الموسم، لكن لا يمكننا الجزم أو توقع بطل البطولة المحلية الأغلى.

جدير بالذكر أنه في حالة تتويج ليفربول باللقب فستكون تلك هي البطولة رقم 20 في مسيرة الريدز ليعادلوا رقم مانشستر يونايتد التاريخي، وهو الأمر الذي قد يغضب بول سكولز ومشجعي الشياطين الحمر إذا حدث.