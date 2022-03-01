!أسطورة مانشستر يونايتد صُعق منبهرًا من مهارة صلاح أمام تشيلسي

حالة من الإنبهار ظهر عليها جاري نيفيل أسطورة مانشستر يونايتد، بسبب مستوى الجناح المصري محمد صلاح في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين.

ونجح ليفربول في الفوز بالبطولة على حساب تشيلسي، بعد الفوز على البلوز بركلات الترجيح يوم الأحد الماضي.

صلاح كان بطلًا للعديد من اللقطات الهامة خلال اللقاء، وكان أحدها في مخادعة المدافع الإسباني ماركوس ألونسو.

وهو ما لفت نيفيل خلال تعليقه على هذه المباراة المثيرة، حيث كان في حالة ذهول من مهارة صلاح في التعامل مع الخصم خلال لقطة الهدف الملغي لجويل ماتيب.

وقال المدافع الإنجليزي السابق:"لقد قام بدحرجة الكرة على قدمه بطريقة رائعة، يا لها من مهارة".

وأضاف:"أحيانًا تعتقد أن صلاح فقد الكرة لكنه يحتفظ بها ويدفعها إلى الأمام مهما تعرض من ضغوط".

يذكر أن بطولة كأس الرابطة كانت هي الخامسة لصلاح مع ليفربول، بعد فوزه بالدوري الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا، كأس العالم للأندية وبطولة السوبر الأوروبي.

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