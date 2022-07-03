أسطورة ليفربول يتحدى صلاح: حاول تحطيم أرقامي التهديفية

أسطورة ليفربول يطلق تحديًا جديدًا في وجه محمد صلاح بعد تجديد عقده مع "الريدز".

أطلق إيان راش أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي تحديًا جديدًا في وجه المصري محمد صلاح، بعد تجديد عقده مع "الريدز".

وقام صلاح بتجديد عقده مع ليفربول يوم الجمعة، دون الكشف عن مدة العقد الجديد بصورة رسمية، وإن كانت تقارير قد أكدت أن العقد يمتد حتى صيف 2025.

وبعد تجديد عقد صلاح مع ليفربول، تحدى إيان راش "الملك المصري" بأن يحاول كسر رقمه كهداف تاريخي في ملعب "أنفيلد".

وتمكن صلاح من تسجيل 155 هدفًا في 248 مباراة منذ انضمامه إلى ليفربول في 2017، لكنه يظل بعيدًا جدًا عن رقم الهداف الويلزي الذي سجل 346 هدفًا خلال فترتين مع ليفربول.

ماذا قال راش؟

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية قال راش: "من الرائع امتلاك الأرقام القياسية، لكن كما قلت دائمًا، فإن الأرقام وضعت ليتم تحطيمها".

وأضاف: "لذلك قلت إلى صلاح، أذهب وحطم رقمي القياسي الآن".

وتابع: "تجديد صلاح أمر رائع، وإذا حطم رقمي، سأكون أول من يقدم له التهنئة، ولكن الأهم من ذلك هو أن يصبح أسطورة حقيقية في ليفربول، لأن ذلك يتطلب قضاء من سبع إلى عشر سنوات مع النادي".

ما هي العلاقة بين راش ومحمد صلاح؟

واعترف راش أنه بذل كل ما في وسعه لإقناع محمد صلاح بتمديد عقده في ملعب "أنفيلد".

وقال راش: "أنا صديق جيد لرامي عباس وصلاح، وقد التقيت به عدة مرات في دبي وفرنسا ولندن وليفربول، حاولت أن أخبر راموس بإقناع صلاح بالبقاء، ليفربول نادٍ خاص إنه أفضل نادٍ في العالم".

وتابع: "إذا أردت أن تكون أسطورة حقيقية، فعليه أن يكون في النادي لمدة تصل إلى عشر سنوات على الأقل، هذا كل ما في الأمر".

وأكمل: "ليفربول مميز لأنه سواء كنت تفوز أو تخسر، عليك إظهار ولائك، لقد تحدثت إلى محمد كثيرًا، وأخبرته عن مدى روعة هذا النادي".

واختتم راش: "في عمر صلاح، إذا ترك النادي فلن تكون هناك عودة، لذلك تحدثت معه ومع وكيله، وقلت إذا سنحت الفرصة، عليكم بالتجديد، المشجعون يحبونه، وهو الآن مستمر لمدة ثلاث سنوات أخرى على الأقل".

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