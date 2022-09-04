أسطورة ليفربول: ليساندرو مارتينيز من أسباب تراجع مستوى صلاح!

أسطورة ليفربول يستفز محمد صلاح بعد صيامه التهديفي

يرى جرايم سونيس أسطورة ليفربول أن محمد صلاح نجم الريدز قد تراجع مستواه في الفترة الأخيرة مع الفريق، وأرجع هذا السبب إلى اطمئنان الدولي المصري على مستقبله بعد تجديد عقده الأخير.

سونيس متحدثًا على قناة "سكاي سبورتس"، قال إنه يأمل ألا يكون صلاح يشعر بالراحة والخمول بعد عقده الجديد مع ليفربول.

صلاح هذا الموسم لم يسجل أي هدف، حيث يعانى من سوء حظ كبير ظهر بشكل واضح في مواجهة ليفربول الأخيرة بالريميرليج ضد إيفرتون والتى انتهت بالتعادل السلبي.

وشهدت الثواني الأخيرة من اللقاء تسديدة رائعة من صلاح تصدى لها جوردان بيكفورد حارس إيفرتون ثم ارتطمت الكرة بالقائم الأيسر للحارس.

سونيس يستفز محمد صلاح بعقده الجديد مع ليفربول

وقال سونيس: "شاهدت صلاح ضد مانشستر يونايتد، في الدقائق الخمس الأولى مر ليساندرو مارتينيز منه".

وأضاف: "في بقية وقت المباراة، بحث محمد صلاح عن مارتينيز وظل يبحث عن مكانه".

وواصل سونيس: "لم أر محمد صلاح نفسه هذا العام، لقد وقع عقدًا كبيرًا كان يريده".

وأردف الأسكتلندي: "بهذا المستوى الذي وصل إليه، إذا خسرت نصف بالمائة أو 1٪، فأنت لست نفس اللاعب".

وأتم حديثه قائلًا: "آمل ألا يكون هو فقط يجلس على كرسيه ويستريح لأنه وقع عقدًا جديدًا، أنا أقول ذلك بصفتي من مشجعي ليفربول وآمل أن يغضبه كلامي ويثبت أنني مخطئ".

الجدير بالذكر أن محمد صلاح خاض ست مباريات مع ليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم ولم يسجل أي هدف، وصنع هدفين.