أسطورة ليفربول: لو أرادوا التجديد لصلاح لكانوا قد جددوا بالفعل!

روبي فاولر نجم ليفربول يرى أن رحيل صلاح مسألة وقت!

أكد روبي فاولر نجم ليفربول المعتزل أن رحيل النجم المصري محمد صلاح عن ليفربول أقرب مما قد يتخيل البعض من جماهير الريدز.

جاء هذا في مقال كتبه بصحيفة "ديلي ميل"، وأكد خلاله أن إدارة ليفربول لو كانت تريد التجديد له لكانت قد جددت بالفعل.

وكتب فاولر: "هل سيبقى محمد صلاح ضمن الأفضل في عالم كرة القدم بعد الوصول إلى الـ 30 من عمره أم سيتراجع؟!".

وأضاف: "في رأيي لا أرى أن ليفربول سيكسر سقف الرواتب الخاص به من أجل أن يبقي على محمد صلاح في صفوفه".

وأكمل: "لو كانوا يريدون التجديد له وكانوا سيوافقون على ذلك الرقم الذي طلبه لكانوا قد جددوا له بالفعل بحلول الوقت الحالي".

محمد صلاح كان هداف الدوري الإنجليزي في الموسم المنصرم وأكثر من صنع الأهداف وقاد ليفربول لثنائية الكأس ولنهائي دوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية كانت قد ربطت صلاح بالرحيل عن ليفربول إلى برشلونة بشكل مجاني في صيف العام المقبل، وتقارير أخرى أكدت أن الريدز سيبيعونه هذا الصيف للاستفادة منه ماديًا.