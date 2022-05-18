أسطورة ليفربول لصلاح: إما التجديد أو مصير كوتينيو!

حذر جيمي كاراجر، لاعب ليفربول السابق، محمد صلاح من تكرار سيناريو نجوم الريدز السابقين موجهاً رسالة بضرورة توقيعه على عقد جديد مع كتيبة كلوب.

ومن المُقرر أن ينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في 30 يونيو 2023، ولم يتوصل الريدز إلى اتفاق حتى الآن لتجديد عقد نجم المنتخب المصري والحفاظ على خدماته.

ويُقدم صلاح أداءً رائعاً رفقة ليفربول هذا الموسم حيث شارك في 34 مباراة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم نجح من خلالهم في تسجيل 22 هدف بينما أرسل 14 تمريرة حاسمة.

كاراجر يحُث صلاح على تجديد عقده مع ليفربول

وقال كاراجر في تصريحات أبرزتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "يجب على محمد صلاح أن يوقع عقداً جديداً مع ليفربول".

واختتم حديثه قائلاً: "صلاح عليه أن يتذكر جورجينيو فينالدوم وكوتينيو وكيف كانوا مع ليفربول وكيف هو حالهم الآن".

كوتينيو هو المثال الأكثر شهرة حيث أكمل صانع الألعاب 142 مليون جنية إسترليني أثناء الانتقال إلى برشلونة في سوق الانتقالات الشتوية لموسم 2017-2018، ولكن لم يُحقق النجاح المنتظر بقميص البارسا قبل الانتقال إلى أستون فيلا.

بينما انتقل جورجينيو فينالدوم إلى باريس سان جيرمان في سوق الانتقالات الصيفي المنصرم متجهاً إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال مجاني، ولم يكن عنصراً أساسياً في تشكيلة ماوريسيو بوكيتينو، مدرب النادي الباريسي.

جدير بالذكر أن ليفربول يُنافس مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث يقع في المركز الثاني برصيد 89 نقطة بفارق نقطة عن السيتي متصدر جدول الترتيب.

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