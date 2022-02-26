أسطورة ليفربول: لا يجب أن نلبي كل طلبات صلاح!

أكد أسطورة ليفربول جون بارنز على دعمه لموقف إدارة الريدز في عملية تجديد محمد صلاح وعدم تلبية كافة مطالب النجم المصري.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بارنز لصالح موقع "بونص كودز بيت"، وأكد خلالها أن الإدارة عليها أن تكون عقلانية في اختيار الطلبات التي ستلبيها.

وقال بارنز: "لو أراد محمد صلاح الحصول على عقد يطول لـ 10 سنوات حتى يصل لعامه الـ 40 وأن يجني 300 ألف في الشهر فهل يجب على ليفربول أن يقبل بذلك، بالتأكيد لا".

وأضاف: "لا يمكن لليفربول أن يقبل بكل شرط يضعه محمد صلاح من أجل تجديد عقده، قرارهم سليم بعدم الخضوع لطلباته، بكل بساطة هم ينظرون لعمره الآن".

وأكمل: "هم يحبون صلاح بكل تأكيد، ويريدونه، لكن يجب أن يكون هناك تنازلات من كلا الطرفين، لو كان عمره 28 عامًا ويريد عقد لمدة خمس سنوات فلا بأس بذلك".

وأنهى كلماته مؤكدًا على تأييده لموقف ليفربول: "أيام القبول كل طلب للنجوم في عقودهم الجديد قد ولت".

جدير بالذكر أن عقد صلاح مع ليفربول ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وآخر مرة تم تمديده فيها كانت في يوليو 2018.