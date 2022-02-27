أسطورة ليفربول يحدد بلاء صلاح في ليفربول

أكد روبي فاولر أسطورة ليفربول أن تأخر التجديد للثنائي محمد صلاح وساديو ماني لا يعني وجود أي مؤامرة ضدهما.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فاولر لصالح "صنداي ميرور"، وأكد خلالها أن لاعبان فقط في العالم يستطيعان استبدال صلاح وماني.

وقال فاولر: "مثل أي شخص يشجع ليفربول حول العالم أريد النادي أن يجدد عقدي محمد صلاح وساديو ماني".

وأضاف: "على عكس الكثير من الأشخاص، لا أعتقد أن عدم وجود تحرك في المفاوضات يعني وجود مؤامرة حتى يغادرا النادي ويأتي نجوم أصغر".

وأردف: "السؤال الأهم هو ما الذي سيحدث لو لم يتم تجديد عقد صلاح وماني؟ سيغادرا في الصيف حتى يستفيد النادي ماديًا، لكن هل سيستطيع ليفربول وقتها منافسة مانشستر سيتي".

وأكمل: "لن يحدث ذلك إلا إذا قام الفريق بضم كيليان مبابي وإرلينج هالاند، وكما أظهر لنا لوكاكو، حتى مئات الملايين ليست بالضمان الكافي".

وأنهى كلماته: "هذا هو المستوى الذي يمكنه استبدال صلاح وماني، لكن لو كانا يستطيعان الاستمرار لخمسة أعوام إضافية فلماذا نجرب غيرهم".

جدير بالذكر أن صلاح يحتل صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 19 هدفًا بعد مرور 27 جولة.