أسطورة ليفربول: المهرجون فقط من ينتقدوا هالاند ونونيز!

أسطورة ليفربول يدافع عن مهاجم مانشستر سيتي

انتقد مدافع ليفربول السابق جيمي كاراجر من يسخر من إرلينج هالاند وداروين نونيز، اللذان يتأقلمان مع الحياة في إنجلترا بعد قدومهما بصفقات كبيرة هذا الصيف.

وكان النرويجي قد انضم لصفوف الفريق السماوي في صفقة ضخمة بلغ قيمتها 51 مليون جنيه استرليني، فيما انضم الأوروجوياني للريدز في عملية انتقال بـ 64 مليون استرليني.

وقال كاراجر إن "المهرجين" سوف يسارعون لمهاجمة هالاند بعد إخفاقه المفاجئ في تسجيل العديد من الفرص أمام ليفربول خاصةً الكرة التي أضاعها بغرابة شديدة بنهاية المباراة.

ماذا قال كاراجر بعد المباراة؟

عبر جيمي عن غضبه من الطريقة التي يتعامل بها فئة من جمهور كرة القدم مع اللاعبين، حيث أوضح أنهم لا يفقهون شيئًا في كرة القدم.

وكتب أسطورة ليفربول عبر تويتر: "سيكون هناك مجموعات للمزاح من هالاند في كل مكان هذا الأسبوع بعد هذا الخطأ، تمامًا مثل ما حدث مع نونيز الأسبوع الماضي. من المهرجين الذين لم يسبق لهم أن ركلوا كرة في حياتهم".

كيف تعامل نونيز وهالاند مع منتقديهم؟

أسكت نونيز المتصيدين على وسائل التواصل الاجتماعي عندما انتشرت العديد من مقاطع الفيديو له التي أهدر فيها الفرص في الفترة الاستعدادية، حينما سجل 4 أهداف ضد لايبزيج.

وعاد اليوم ليؤكد على جودته عندما تسبب في ركلة جزاء جاء منها الهدف الثاني لليفربول، كما سجل الهدف الثالث ببراعة عبر كرة رأسية متقنة.

في غضون ذلك، تمتع هالاند بفترة إيجابية قبل الموسم، حيث سجل هدفًا ضد خصمه القديم بايرن ميونخ خلال جولة النادي بالولايات المتحدة.

كما أكد المدرب بيب جوارديولا أن لديه ثقة كاملة في ماكينة الأهداف النرويجية.

ويبدأ ليفربول ومانشستر سيتي حملتهما في الدوري الإنجليزي الممتاز في بداية الأسبوع المقبل، حيث سيحاول كلاهما الحصول على اللقب من جديد.