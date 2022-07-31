أسطورة ريال مدريد: انضمام رونالدو إلى أتلتيكو أشبه بالحلم

مسلسل إمكانية انضمام رونالدو إلى أتلتيكو مدريد مازال يشغل الأذهان

يرى بريدراج مياتوفيتش لاعب ريال مدريد السابق أن إنضمام كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد إلى أتلتيكو مدريد أمر أشبه بالحلم.

رونالدو طلب الرحيل عن مانشستر يونايتد خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، بعد فشل الشياطين الحمر في التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث احتلال فريقه المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

النجم البرتغالي ارتبط بالانتقال إلى العديد من الفرق الأوروبية خلال الشهر الجاري، بداية من العودة صوب ريال مدريد، أو الرجوع إلى نادي طفولته سبورتينج لشبونة بالإضافة إلى الحديث عن عرضه على باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ وتشيلسي، لكن قوبلت معظم هذه العروض بالرفض، بعد محاولة مضنية من جورج مينديش وكيل أعماله بالبحث له عن نادي جديد.

لن ينضم رونالدو إلى أتلتيكو مدريد

آخر الاندية التى ارتبط قائد منتخب البرتغال بارتداء قميصها كان أتلتيكو مدريد الغريم لناديه السابق في العاصمة الإسبانية، لكن إنريكي سيريزو رئيس الروخي بلانكوس نفى رغبة النادي في الحصول على خدمات النجم الحائز على الكرة الذهبية خمس مرات.

وصرح بريدراج مياتوفيتش المدير الرياضي السابق لريال مدريد وقت انضمام رونالدو إلى الملكي قادمًا من اليونايتد: "كيف سينتهي الأمر بكريستيانو رونالدو في أتلتيكو مدريد؟".

وأضاف في تصريحاته عبر راديو "كادينا سير": "أعتقد أن ذلك لن يحدث لا أعرف الموقف، ليس لدي أي معلومات مميزة، لكنني أعتقد أن الأمر نفسه كما قد يعتقد الآخرون من بين الأشياء الأخرى التي قيلت في العشرين يومًا الماضية".

وواصل: "ظهرت إمكانية انتقاله إلى أتلتيكو مدريد لكنني لا أصدق ذلك لأسباب عديدة".

وأردف: "سيكون من الغريب جدًا عودة كريستيانو رونالدو إلى مدريد وخوض مباريات الديربي ضد ريال مدريد".

وأتم قائلًا: "سيكون على أن أفرك عيني، حتى أتأكد من أن ذلك ليس حلمًا، وأعتقد أنه لن يحدث".