أسطورة برشلونة يُقرر الرحيل ويُحدد وجهته المقبلة

برشلونة يستعد لتوديع أحد أبطال السداسية التاريخية

من المُقرر أن ينتهي عقد سيرجيو بوسكيتس مع برشلونة بنهاية الموسم القادم، ومن الواضح أن النجم الفائز بالسداسية لا ينوى البقاء مع الفريق لأكثر من ذلك.

وفي الوقت ذاته، يرى تشافي هيرنانديز المدير الفني للبرسا، أهمية كبرى لاستمرار اللاعب الذي يبلغ من العمر 33 عامًا، حيث يعتمد عليه بشكل أساسي مع الفريق منذ توليه القيادة الفنية.

بوسكيتس سيبلغ من العمر 34 سنة في 16 يوليو وسيكمل خمسة عشر موسمًا في الفريق الأول لبرشلونة، ويفكر في إنهاء الفترة التى قضاها في الكامب نو بنهاية الموسم القادم، والإنطلاق في تجربة مغامرة جديدة في الدوري الأمريكي.

بوسكيتس إلى أين بعد الرحيل عن برشلونة؟

اللاعب الإسباني الدولي يملك عدة أندية مهتمة بالحصول على خدماته في الدوري الأمريكي يأتي أبرزهم فريق إنتر ميامي المملوك لديفيد بيكهام، ويأمل بوسكيتس إنهاء مسيرته مع ليونيل ميسي في الفريق الأمريكي، لكن اللاعب الأرجنتيني لا يزال يمكنه اللاعب في أوروبا لعام أو أكثر.

قائد برشلونة أخبر النادي عن نواياه بالرحيل بنهاية الموسم الجاري وعدم تجديد عقده مع النادي، بافتراض أن هذا سيكون أخر موسم له مع الفريق، لكن النادي قرر تأجيل مناقشة ملف تجديد اللاعب لنهاية الموسم.

اللاعب البالغ من العمر 33 سنة شارك الموسم الماضي في 51 مباراة، مسجلًا ثلاث أهداف وصنع هدفًا وحيدًا، حيث يعتمد عليه تشافي بكثرة بسبب رؤيته وذكائه التكتيكي على أرض الملعب.

يرجع انتظار بوسكيتس بسبب أنه يريد أن يلعب كأس العالم في قطر 2022 في أفضل حالاته، وهو ما قد يضمنه له اللعب بصورة جديدة مع برشلونة تحت قيادة تشافي.

يذكر أن اللاعب الفائز بكأس العالم 2010، حصد مع النادي الكتالوني الدوري الإسباني ثماني مرات، وكأس ملك إسبانيا سبع مرات، وكأس السوبر الإسباني ثامني مرات، ودوري أبطال أوروبا ثلاث مرات، وكذلك كأس السوبر الأوروبي ثلاث مرات، وكأس العالم للأندية بنفس العدد ثلاث مرات.