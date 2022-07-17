أسطورة برشلونة: لنرى إذا ما كان ليفاندوفسكي يستطيع تسجيل رباعية أخرى في ريال مدريد!

خريستو ستويشكوف ينتظر الكثير من ليفاندوفسكي في برشلونة

أكد أسطورة برشلونة خريستو ستويشكوف على سعادته بالصفقات التي قامت بها إدارة الفريق في سوق الانتقالات حتى الآن.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ونقلتها صحيفة "ماركا"، وأكد خلالها أن جميع الصفقات ستمنح الفريق الإضافة.

وقال ستويشكوف: "برشلونة قام بعد صفقات قوية للغاية حتى الآن، وأعتقد أن تلك الصفقات ستصنع الفارق".

وأضاف: "علينا أن ننسى الماضي ونبدأ من جديد، برشلونة هذا العام سيحقق الفوز بالدوري الإسباني، أقول ذلك من الآن".

وعن ليفاندوفسكي: "هو لاعب عظيم، ومهاجم برشلونة كان في حاجة لوجود مثله، لقد سجل بالفعل رباعية سابقة في ريال مدريد، لنرى إذا ما كان يستطيع تسجيل رباعية أخرى".

وأنهى كلماته عن تجديد عقد عثمان ديمبيلي: "دائمًا قلت إنه لاعب يملك الكثير من الجودة، لكنه لم يتعلم أي شيء في أربع سنوات، دعونا نرى إذا ما كان سيستيقظ".

جدير بالذكر أن برشلونة لا يزال يطارد عدة أهداف أخرى في سوق الانتقالات على رأسها قلب دفاع إشبيلية جول كوندي.