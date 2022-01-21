أسطورة برشلونة إلى ديمبيلي : ارحل الآن ولا تلطخ قميص النادي!

قام هريستو ستويتشكوف أسطورة برشلونة السابق، بمهاجمة الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي بسبب أزمته الأخيرة مع النادي.

ديمبيلي عقده ينتهي في يونيو 2022، ولم يوقع على عقد جديد مع برشلونة حتى الآن، ليصبح مستقبه في مهب الريح.

وكيله يفضل رحيله بالمجان في الصيف للحصول على مكافأة توقيع ضخمة، ولكن النادي الكتالوني يريد التخلص منه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ومن جانبه قال ستويتشكوف عن هذه الأزمة في تصريحات لشبكة "TUDN":"شاركت كلاعب أجنبي وعرفت هوية برشلونة، منذ زمن كوبالا وكاراسكو ولينيكر وخوسيه ماري باكيرو".

وأضاف موجهًا حديثه إلى ديمبيلي:"كل هؤلاء عرفوا ماهية برشلونة ولكنك لم تفهم ذلك أبدًا".

وتابع:"إذا كنت لا تريد أن تكون في برشلونة، على الأقل لا تلطخ الشعار، اترك القميص وشكرًا جزيلًا لك على خداع الأشخاص الذين يعرفون كيفية كرة القدم".

واستكمل النجم البلغاري السابق حديثه:"أقول للسيد لابورتا افتح الباب له ودعه يذهب، هؤلاء لا يعرفون قيمة قميص برشلونة، وبالنسبة لتشافي أنا أحييك لعدم اصطحابه إلى غرفة تبديل الملابس، لأنها غرفة تستحق الاحترام".

يذكر أن ستويتشكوف البالغ من العمر 55 سنة، لعب لبرشلونة في الفترة من 1990 إلى 1995، ورحل إلى بارما قبل العودة مرة أخرى في 1996.

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