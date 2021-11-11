أسطورة السويد: هالاند أفضل من إبراهيموفيتش بكثير!

أشاد باتريك أندرسون أسطورة منتخب السويد، ونجم بايرن ميونخ السابق، بالقدرات التي يملكها النرويجي إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني.

كان أندرسون، 50 عامًا، واحدًا من بين أبرز نجوم منتخب السويد خلال الفترة من 1992 وحتى 2002، وحقق لقب دوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونخ في 2001، وانتقل في صيف العام نفسه إلى برشلونة الإسباني، الذي لعب معه حتى 2004.

أندرسون عقد مقارنة بين هالاند وزلاتان إبراهيموفيتش نجم منتخب السويد وميلان الإيطالي، مؤكدًا أن النرويجي أفضل بكثير كلاعب.

ماذا قال أندرسون عن هالاند؟

أندرسون تحدث في تصريحات لموقع "t-online" الألماني عن مهاجم بوروسيا دورتموند قائلًا: "عندما يكون لائقًا، يقود هالاند الفريق بأكمله في دورتموند، يسجل دائمًا الكثير من الأهداف، والآن يمتلك القدرة على صناعتها".

وأضاف: "من الواضح أن هالاند أفضل بكثير من زلاتان كلاعب".

لماذا يفضل أندرسون هالاند؟

هندرسون يرى أن هالاند يملك الكثير من القدرات التي تضمن له النجاح في أي فريق، وأي دوري.

ويرى أندرسون أن بوروسيا دورتموند سيكون مجرد محطة في مسيرة هالاند.

وقال أندرسون: "ما ينقصه حقًا هو التغيير".

وقال في ختام حديثه: "بسرعته الرائعة ولياقته البدنية وأيضًا التقنيات الجيدة جدًا التي يملكها، يتبادر إلى الذهن على الفور أنه سيلعب في الدوري الإنجليزي".

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