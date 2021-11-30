أسطورة الاتحاد: الأهلي بحاجة لمهاجم، لا يُمكنه الصبر على "مزاجية" السومة

نصح محمد نور، أسطورة الاتحاد السعودي، النادي الأهلي بالتعاقد مع مهاجم أجنبي جديد في سوق الانتقالات الشتوي القادم لإنقاذ موسمه الذي لا يسير جيدًا حتى الآن.

الأهلي لم يستطع الفوز سوى في 3 مباريات من الـ13 التي خاضها في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي هذا الموسم، وقد خسر 4 مباريات، مما جمد رصيده عند 15 نقطة في المركز التاسع.

ماذا قال محمد نور عن السومة والأهلي؟

نور أكد بداية أن مشكلة الأهلي ليست فقط في عمر السومة، لكن مشيرًا في نفس الوقت إلى أن تراجع مستوى المهاجم السوري وخاصة قدرته على التسجيل له دور كبير في أزمة الفريق ونتائجه السلبية.

النجم السعودي أشاد بما قدمه السومة سابقًا مع الأهلي، موضحًا أنه كان يقوم بعمل كبير رغم عدم وجود صانع ألعاب خلفه، لكن مُقرًا بتراجعه هذا الموسم لعدة عوامل.

إذ قال خلال تصريحاته في برنامج "ملعب SBC" "السومة له حضوره دومًا في الملعب مع الأهلي، لكنه تأثر سلبًا هذا الموسم بكثرة وتعدد إصاباته وكذلك عدم وجود مهاجم بجانبه، إذ اعتاد الفريق دومًا اللعب بمهاجمين ضمن طريقة 4-4-2 وهذا كان يُساعده على التحرر من المدافعين أكثر، بجانب أن الأهلي نفسه لا يخلق زيادة عددية جيدة داخل منطقة جزاء المنافس حين يُهاجم".

تابع "المشكلة ليست في السومة فقط، بل في منظومة الأهلي بالكامل، السومة سبق وساعد الأهلي كثيرًا وأحرز أهدافًا كثيرة ونافس على لقب الهداف وتُوج به رغم عدم وجود صانع لعب خلفه، لكن في نفس الوقت لا نُنكر أن اللاعب تراجع في بعض الأشياء مثل التسديد من بعيد واستغلال الركلات الثابتة والقدرة على إحراز الأهداف".

وأتم مجيبًا على سؤال حول النصيحة التي يُقدمها للأهلي "أنصح الأهلي بالتعاقد مع مهاجم أجنبي جديد، يجب ضم مهاجم ثانٍ مع السومة، لأنه لا يُمكن الصبر على مزاجية السومة، لا أقول أنه مزاجي لكنه متذبذب المستوى".

كيف كانت مسيرة السومة مع الأهلي؟

العقيد، كما يُلقب، انضم للأهلي صيف 2014 وسط شكوك كبيرة في نجاحه كونه قادمًا من الدوري الكويتي ويُمثل المنتخب السوري، لكنه فاجأ الجميع بأداء مبهر وأهداف لا تتوقف قادته للفوز بلقب هداف الدوري السعودي 2014-2015 برصيد 22 هدفًا، وقد ساعد الفريق للفوز بكأس ولي العهد السعودي.

الإنجاز الأهم كان قيادة الفريق الجداوي لثنائية الدوري والكأس موسم 2015-2016، وقد تُوج هدافًا للدوري كذلك برصيد 27 هدفًا.

السومة واصل تألقه في الموسم الثالث وبدأه بالفوز بالسوبر السعودي، وحقق المعجزة بالفوز بلقب هداف الدوري السعودي 2016-2017 برصيد 24 هدفًا.

منعت الإصابات السومة من الحفاظ على لقب هداف الدوري موسم 2017-2018، إذ لم يلعب سوى 14 مباراة سجل خلالها 11 هدفًا، وقد عاد بقوة في الموسم التالي وسجل 19 هدفًا ثم بدأ يتراجع بإحرازه 16 هدفًا فقط خلال موسم 2019-2020 ثم 11 هدفًا في الموسم الماضي.

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