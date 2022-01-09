استنادًا لوعد من إدارة برشلونة.. تشافي يُخطط لمفاجأة ريال مدريد بشدة في السعودية!

إيمانًا منه بأن مباراة ريال مدريد المقبلة أكثر من كونها مجرد "كلاسيكو"، يستعد مدرب برشلونة، تشافي هيرنانديز لمفاجأة النادي الملكي بورقتين جديدتين، في المباراة المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية.

وكان برشلونة قد تعادل إيجابيًا مع غرناطة بهدف لمثله في الدوري الإسباني، بينما فاز ريال مدريد وبأداء رائع على فالنسيا برباعية لهدف، وذلك قبل مواجتهما المرتقبة في نصف نهائي السوبر يوم الأربعاء المقبل.

الفوارق تبدو واضحة بين الكبيرين في اللحظة الراهنة، وبالنسبة لتشافي وحسبما صرح بنفسه بعد مباراة غرناطة، فإن برشلونة في حاجة ماسة إلى الفوز على الريال للانطلاق إلى مرحلة جديدة.

كيف يُخطط تشافي لمفاجأة ريال مدريد؟

صحيفة "آس" كشفت أن تشافي سوف يدفع بأحدث صفقات برشلونة، فيران توريس، أساسيًا أمام ريال مدريد يوم الأربعاء.

وعلى الرغم من أن توريس لم يتم قيده حتى الآن، لكن المدير الرياضي ماتيو أليماني وعد تشافي بأن أزمة الرواتب ستحل قبل مباراة ريال مدريد.

الآن كل ما يريده تشافي فقط أن تأتي مسحة كورونا الخاصة بتوريس يوم الإثنين سلبية، وبعدها يسافر بصورة طبيعية إلى السعودية مع الفريق.

ليس فيران توريس فقط من يترقب تشافي سلبية مسحته، بل يأمل أيضًا في الأمر نفسه لبيدري ليتواجد ولو على دكة البدلاء في الكلاسيكو.

ما هي خطة تشافي للدفاع بعد إصابة إيريك جارسيا؟

"التضحية" هي العنوان الرئيسي لطريقة حل أزمة دفاع برشلونة في الكلاسيكو بعد تأكد غياب إيريك جارسيا إثر إصابته بتمزق في أوتار الركبة..

آس تحدثت أن رونالد أراوخو سوف يشارك في المباراة رغم أن المدة المُقررة لغيابه عن الملاعب كانت من أسبوعين إلى ثلاثة، ومع ذلك فإنه سيضحي ويعود مبكرًا.

وخضع النجم الأوروجوياني إلى عملية جراحية في يده اليمنى يوم الجمعة الماضية، وسيضع "جبيرة حماية" على موضع الإصابة للمشاركة أمام الريال.

ما هو موقف بقية المصابين؟

فرينكي دي يونج عانى من استطالة في نعل قدمه اليمنى، ولكن مشاركته أمام ريال مدريد واردة بقوة.

من ناحية بيدري وأنسو فاتي، إن أتت مسحتهما سلبية، فقد يدعما برشلونة بـ25 إلى 30 دقيقة أمام كتيبة كارلو أنشيلوتي.

الغائب الوحيد المؤكد هو سيرجي روبيرتو بجانب المُصاب حديثًا إيريك جارسيا، عدا ذلك فالبرسا يلعب الكلاسيكو شبه مكتمل الأركان.

اقرأ أيضًا..

بيكيه يشعل أجواء الكلاسيكو بالتضامن مع فالنسيا ضد ريال مدريد

فيديو | احترام أم تمثيل زائد؟ قفزة فينيسيوس فوق شعار الملكي تثير الجدل

الضربات تلاحق برشلونة قبل الكلاسيكو .. إصابة جديدة في الدفاع!