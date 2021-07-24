"استمع لوالدتك " .. جماهير باريس تعلن رفضها لصفقة بوجبا

الغموض مستمر حول مصير الدولي الفرنسي

يبدو أنه على لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا، البحث عن فريق آخر ينتقل له غير باريس سان جيرمان، في حالة رحيله عن مانشستر يونايتد.

تكهنات مستمرة حول مصير بوجبا، سواء بالرحيل عن يونايتد هذا الصيف، أو البقاء والتوقيع على عقد جديد.

تقارير صحفية إنجليزية، أشارت إلى أن محادثات التجديد تعثرت بين مانشستر واللاعب، ليصبح الرحيل هو الخيار الأقرب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

باريس سان جيرمان، ظهر كأحد أهم الأندية التي تريد التعاقد مع بوجبا، بوجود اهتمام قوي من ماوريسيو بوتشيتينو بالحصول على خدماته.

ولكن إذاعة راديو "مونت كارلو" الفرنسي، نشرت صورة قد تجعله يصرف النظر تمامًا عن هذه الفكرة في الوقت الحالي.

وجاء ذلك عن طريق لافتة رفعتها جماهير باريس في ملعب حديقة الأمراء، تطلب من بوجبا عدم الانتقال لصفوف الفريق.

وكتب الجمهور على اللافتة:"بوجبا، عليك الاستماع إلى نصيحة والدتك، هي لا تريدك هنا ونحن كذلك".

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ويزداد الغموض حول مصير بوجبا الذي ظهر بمستوى جيد مع فرنسا في يورو 2020، لكن خلافه مع زميله أدريان رابيو، كان العنوان الأهم لخروج بلاده من دور الـ16 أمام سويسرا.

يذكر أن صاحب الـ28 سنة المرتبط بعقد مع مانشستر حتى يونيو 2022، ظهر في 42 مباراة بقميص الفريق الموسم الماضي، ونجح في تسجيل 6 أهداف وقام بصناعة 9 آخرين.