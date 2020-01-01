استمرار للعنة أم نهاية لها؟ كافاني يتحصل على رقم الأساطير في مانشستر يونايتد

مغامرة أم قرار منطقي؟

أعلن مانشستر يونايتد عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن نجمه الجديد إدينسون كافاني سوف يرتدي القميص رقم 7، رقم الأساطير في أولد ترافورد.

وكان كافاني قد انضم إلى الشياطين الحمر مجانًا في آخر أيام سوق الانتقالات الصيفية بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان وعدم تجديده في العاصمة الفرنسية.

وبحسب النادي، فإن الوافد الجديد لدعم مركز المهاجم الصريح سيُكمل مسيرة الأساطير ويرتدي القميص رقم 7، لكن يظل الأوروجوياني أمام تحدٍ من نوع خاص لهذا السبب.

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👕 7️⃣ @ECavaniOfficial will become the latest Red to don our number seven shirt 🔴 #MUFC — (@ManUtd) October 6, 2020

من المعروف أن أساطير يونايتد مثل إيريك كانتونا وديفيد بيكهام وكريستيانو رونالدو كانوا من حملة الرقم 7، إلا أنه وبعد رحيل الدون إلى ريال مدريد، صار هذا الرقم بمثابة اللعنة على من يرتديه.

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ممفيس ديباي وآنخيل دي ماريا وآخرهم أليكسس سانشيز، جميعهم ارتدوا القميص 7 بعد الدون، وكانت مسيرتهم أقل ما توصف بالبائسة مع العملاق الإنجليزي.

لذلك فإن كافاني أمام تحدٍ آخر بجانب التحديات المعروفة، وهو إثبات أن لعنة الرقم سبعة بعد رونالدو قد انتهت، وأنه سيكسر قاعدة المسيرة البائسة التي بدأت من 2009 لكل من حمل هذا الرقم.

الجدير بالذكر أنه ومنذ رحيل سانشيز باتجاه الإنتر معارًا العام الماضي لم يرتد أي لاعب القميص رقم 7، وحتى النجوم الشباب وجههوا أنظارهم تجاه أرقام أخرى خوفًا من هذه اللعنة.