أعلن مانشستر يونايتد عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن نجمه الجديد إدينسون كافاني سوف يرتدي القميص رقم 7، رقم الأساطير في أولد ترافورد.

وكان كافاني قد انضم إلى الشياطين الحمر مجانًا في آخر أيام سوق الانتقالات الصيفية بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان وعدم تجديده في العاصمة الفرنسية.

وبحسب النادي، فإن الوافد الجديد لدعم مركز المهاجم الصريح سيُكمل مسيرة الأساطير ويرتدي القميص رقم 7، لكن يظل الأوروجوياني أمام تحدٍ من نوع خاص لهذا السبب.

👕 7️⃣ @ECavaniOfficial will become the latest Red to don our number seven shirt 🔴 #MUFC