استمرار غياب مارسيلو ضد كلوب بروج

لا مارسيلو ولا ميندي.. ناتشو هو الأقرب.

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تأكد غياب مارسيلو ظهير ريال مدريد عن مباراة الفريق المقبلة في دوري أبطال أوروبا ضد كلوب بروج البلجيكي.

يأتي ذلك بسبب استمرار إصابته، التي كلفته الغياب عن آخر 4 مباريات للميرينجي هذا الموسم.

على الناحية الأخرى يظل بديله فيرلاند ميندي غائباً أيضاً بسبب الإصابة، ما يعني أن ناتشو فيرنانديز سيكون الخيار الأقرب للمشاركة.

وكان النادي قد تعادل أمس مع أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة بلا أهداف، ليشهد التدريب التالي استمرار غياب مارسيلو رفقة براهيم دياز وماركو أسينسيو.

يذكر أن لوكا مودريتش قد عاد مؤخراً من الإصابة، فيما أكمل إيسكو التدريبات ليتأهب للعودة بدوره.