استمرار غياب شيكابالا وعبدالله جمعة عن قائمة الزمالك أمام الإنتاج الحربي

الزمالك يسعى لاستعادة الانتصارات أمام الإنتاج الحربي

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عن قائمة الفريق التي ستواجه الإنتاج الحربي، ضمن الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

ويواجه الزمالك نظيره الإنتاج الحربي، مساء غدًا الثلاثاء، على ملعب السلام في تمام السابعة والنصف ضمن الجولة التاسعة.

وكان الزمالك قد تلقى هزيمة أمام طلائع الجيش ومن ثم التعادل سلبيًا مع سموحة خلال الجولتين السابقتين مما يثير غضب الجماهير.

ويسعى كارتيرون لقيادة الفريق نحو الخروج من هذه الكبوة والعودة مرة أخرى إلى المنافسة على المراكز المتقدمة ومحاولة تعويض ما أهدره.

وشهدت القائمة استمرار غياب عبدالله جمعة وشيكابالا بسبب الإصابة اللذان يعانيان منها خلال الفترة الأخيرة، عودة عمر السعيد مرة أخرى.

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وضمت القائمة كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبو جبل - محمد صبحي

خط الدفاع : محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - محمد عبد الشافي - إسلام جابر - محمود حمدي الونش - حازم إمام

خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - أحمد زيزو - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - محمد أوناجم - كريم بامبو - مصطفى فتحي

خط الهجوم : مصطفى محمد - عمر السعيد