استمرار غياب شيكابالا وإمام - قائمة الزمالك للقاء أسوان

تعرف على قائمة الزمالك لمواجهة أسوان بالدوري المصري.

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، عن قائمة فريقه لمواجهة أسوان، المقرر لها غدًا الخميس، بالجولة 11 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

قائمة الزمالك تشهد استمرار غياب عبد الله جمعة، الظهير الأيسر للفريق، بالإضافة للثنائي محمود عبد الرازق شيكابالا وحازم إمام، وأيضًا محمد عبد الغني مدافع الفريق الأبيض، بسبب الإصابة.

وانضم الظهير الأيمن الشاب أحمد عيد، لقائمة الزمالك لمواجهة أسوان، في ظل النقص العددي في هذا المركز.

أنيس البدري: الترجي لم يتأثر برحيل نجومه والجماهير وراء التتويجات

وضمت قائمة الزمالك الآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد، محمد أبو جبل.

خط الدفاع: إسلام جابر، أحمد عيد، محمد عبد السلام، محمود الونش، محمود علاء ، محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، محمد حسن، أحمد زيزو، يوسف أوباما، محمد أوناجم، أشرف بنشرقي، كريم بامبو.

خط الهجوم: عمر السعيد، مصطفى محمد.

ويسعى الزمالك لمصالحة جماهيره، بعدما فشل في تحقيق انتصارًا خلال آخر 3 مواجهات، بعد الخسارة أمام طلائع الجيش، والتعادل أمام سموحة والإنتاج الحربي.