استمرارًا لمسلسل رحيل مواهب لاماسيا .. هيرتا برلين يستهدف جناح برشلونة

هيرتا برلين يريد ضم جناح برشلونة الشاب خلال فترة الانتقالات الشتوية بيناير المقبل.

كشفت تقارير صحفية ألمانية اليوم عن وجود رغبة لدى نادي هيرتا برلين بالحصول على خدمات اللاعب الأمريكي الشاب كونراد دي لا فوينتي نجم شباب برشلونة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "ESPN" والتي أكدت أن يورجن كلينسمان المدير الفني الألماني العائد للتدريب مؤخرًا والمدرب الحالي لهيرتا برلين معجب للغاية بما يقدمه اللاعب.

يأتي هذا في الوقت الذي يخطط فيه برشلونة لتمديد تعاقد اللاعب رفقة النادي ومنحه فرصة في الفريق الأول خلال المستقبل القريب في ظل المستويات الطيبة التي يقدمها.

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ويمتد التعاقد الحالي الخاص بالنجم الشاب حتى عام ٢٠٢٠، بالتحديد حتى الصيف المقبل ويستطيع الرحيل بعد ذلك بشكل مجاني عن صفوف البلوجرانا.

ويستطيع هيرتا برلين أن يحصل على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة مقابل ٧٠٠ ألف يورو فقط هي الشرط الجزائي في تعاقده مع برشلونة.

وكان اللاعب الأمريكي قد انضم لصفوف برشلونة وهو في الـ١٣ من عمره عندما هاجر والده من ميامي في الولايات المتحدة لإسبانيا.

جدير بالذكر أن دي لا فوينتي كان قد مثل منتخب شباب الولايات المتحدة في ثمانية مناسبات منهم خمس مباريات في كأس العالم للشباب تحت ٢٠ عامًا والتي أقيمت في أوكرانيا الصيف الماضي.