استمتع كيفت بمباراة رفيعة المستوى في الخارج، ويشك في قدرة سايباري على تحمل ذلك

استمتع ويم كيفت في نهاية الأسبوع الماضي بالمباراة الكبرى بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة (1-2). وبعد مشاهدة هذه المباراة الإسبانية المثيرة، خفف المحلل من هارلم من التوقعات المحيطة بإسماعيل سايباري، الذي حصد لقب الدوري مع فريق PSV يوم الأحد دون أن يشارك في المباراة.

أبدى كيفت يوم الاثنين في بودكاست KieftJansenEgmondGijp حماساً شديداً تجاه لامين يامال. فقد شاهد المهاجم الجناح يقوم بأشياء رائعة في مواجهة الظهير الأيسر نيكولاس غونزاليس، الذي طُرد في النهاية من الملعب ببطاقة حمراء.

"يامال كان مذهلاً حقاً"، هكذا قال كيفت. "لم أكن أعرف ذلك الظهير الأيسر لأتلتيكو. ربما هذا خطئي. وكان يلعب في تشكيلة دييغو سيميوني ضد يامال. ربما طلب منه سيميوني أن يضغط عليه بقوة. لكن يامال تجاوزه عدة مرات، ومرر الكرة من بين ساقيه. وقفز فوقه. وفي النهاية حصل ذلك الظهير على بطاقة حمراء. لقد تم التغلب عليه تمامًا."

"عندما ترى ذلك، فهذا هو القمة. أتلتيكو لديه أيضًا ذلك المهاجم، ألفاريز. وغريزمان. وبرشلونة بالطبع مع هؤلاء اللاعبين الرائعين"، يقول كيفت، الذي يحوّل انتباهه بعد ذلك إلى سايباري. "إنه لاعب جيد، يتمتع بالعديد من الصفات. لكن عليك أن تكون من طراز رفيع جدًا إذا أردت أن تثبت نفسك في أتلتيكو."

"الأمور تسير بسرعة. هذا مستوى آخر. والسؤال بالطبع هو ما إذا كان سايباري جيدًا بما يكفي لذلك"، لا يزال المهاجم السابق يتساءل عما إذا كان صانع ألعاب بي إس في سي سيتخطى الخطوة إلى القمة الأوروبية.

أشاد محمد إهاتارين بسايباري يوم الأحد في برنامج "Goedemorgen Eredivisie". "أود أن أراه في بايرن ميونيخ، مائة بالمائة. لديه تلك المزايا"، هكذا قال لاعب خط وسط فورتونا سيتارد.