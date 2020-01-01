استقبله الجمهور بالاحتفال فسقط مصابًا .. دراما مباراة روبن الأولى بعد العودة من الاعتزال

الحياة قبل الاعتزال هي ذاتها بعده .. الإصابات لا ترحم آريين روبن

يبدو أن الإصابات تأبى أن تترك آريين روبن حتى بعد اعتزاله كرة القدم وعودته إليها مرة أخرى، حيث داهمته من جديد في أولى مبارياته الرسمية في الموسم الجديد.

ويلعب فريق جرونينجن الذي يرتدي روبن قميصه في الوقت الحالي افتتاح الدوري الهولندي أمام أيندهوفن اليوم، في مواجهة انتظرها مشجعو الفريق لرؤية أسطورة هولندا من جديد بقميص فريقهم.

وفي الدقيقة التاسعة والعشرين سقط آريين روبن دون أن يلمسه أحد، قبل أن يتحرك نحو الخط ويخلع قميصه ويغادر الملعب حزينًا وهو يعرج.

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وأعلن نجم هولندا السابق روبن اعتزاله كرة القدم في 2019 بعد رحيله عن بايرن ميونخ ، بعد أن قضى فترة 10 مواسم مع عمالقة البوندسليجا.

وصنع الجناح الطائر الهولندي التاريخ بالعودة إلى ناديه السابق بعد غياب 16 عامًا وبعد فترة قصيرة من قراره باعتزال كرة القدم عقب مسيرة لعب فيها بقميص تشيلسي وريال مدريد وبايرن ميونخ.

واستقبلته الجماهير بلافتات الترحيب بعدما عاد إلى بيته والمكان الذي بدأ منه ممارسة كرة القدم وانطلق منه نحو مسيرته الأسطورية، ولكن الليلة لم تكتمل سعيدة بسبب الإصابة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 13, 2020

لكن لم الشمل لم يدم طويلًا وتبدو ملامح روبن حزينة لدرجة توضخ أن الإصابة قد لا تكون طفيفة، وقد لا يعود منها سريعًا.

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يذكر أن روبن قد اعتاد أن يقع ضحية للإصابات المتكررة والتي أثرت بشكل كبير على مسيرته ومنعته من التألق في أفضل فتراته مع كرة القدم.