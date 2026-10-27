في مباراتين متتاليتين: استقبال خاص وحفل مميز.. بايرن ميونخ يكشف خطط تكريم هاري كين بالكرة الذهبية!

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توّج هاري كين رسميًا بلقب أفضل لاعب في العالم بعد حصوله على جائزة الكرة الذهبية لعام 2026 في لندن. واحتفاءً بهذا الإنجاز التاريخي، يُعِدّ بايرن ميونخ تكريمًا مؤثرًا لمهاجمه النجم عند عودته إلى أليانز أرينا هذا الأسبوع.

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تكريم خاص في أليانز أرينا

يستعد ملعب أليانز أرينا لاستضافة احتفال كبير مع عودة كين إلى ألمانيا بصفته الفائز الجديد بالكرة الذهبية. وبعد موسم مذهل ساهم فيه في قيادة بايرن لتحقيق الثنائية المحلية، تم تكريم المهاجم في حفل أقيم في لندن بالاديوم.

أكد النادي أن الاحتفالات ستبدأ فور عودة كين إلى المنافسات المحلية. فقد تم تنظيم "ترحيب خاص" في مباراة كأس ألمانيا يوم الأربعاء أمام ماجديبورج، حيث ستتاح لجماهير الأرض أول فرصة لتحية أفضل لاعب في العالم. وسيتبع ذلك المزيد من التكريم خلال مواجهة الدوري الألماني شديدة الأهمية أمام الغريم بوروسيا دورتموند يوم السبت، بما يضمن حصول المهاجم على التكريم اللائق أمام جمهور غفير يملأ المدرجات.

كين ينهي جفافاً ذهبياً دام 45 عاماً لبايرن

صنع كين التاريخ بأن أصبح أول لاعب في بايرن يفوز بالكرة الذهبية منذ 45 عاماً. وتسلّم قائد منتخب إنجلترا الجائزة، سائراً على خطى أيقونات النادي مثل كارل-هاينز رومينيجه، الذي فاز بالجائزة آخر مرة لعملاق الدوري الألماني في عام 1981.

وإلى جانب الكرة الذهبية الرئيسية، حصل كين أيضاً على جائزة جيرد مولر، مرسّخاً مكانته بوصفه أكثر منهٍ للكرات فتكاً في الكرة الأوروبية. وقد أثبتت فعاليته التهديفية أمام المرمى خلال موسم 2025-26 أنها كانت حاسمة في عملية التصويت. كما حقق نجوم آخرون في بايرن نتائج جيدة، إذ دخل مايكل أوليسي ضمن المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي، فيما جاءت بيرنيله هاردر في المركز السابع ضمن فئة السيدات، مما يثبت قوة النادي على جميع الأصعدة.

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إشادة كبيرة من إدارة ميونخ

تصدّر الرئيس هربرت هاينر عبارات التكريم من قيادة النادي، مشيراً إلى أن إنجاز كين يضعه في مصاف أعظم الأسماء التي ارتدت القميص الأحمر على الإطلاق. وقال هاينر: "إنه يوم فخر لبايرن ميونخ. هاري كين يستطيع فعل كل شيء، وهو يسجل الأهداف تلو الأهداف. إنه ينضم الآن إلى قائمة تضم فرانتس بيكنباور وغيرد مولر وكارل-هاينز رومينيجه، وهذا يقول كل شيء عن تاريخنا".

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وردّد المدير التنفيذي يان-كريستيان دريسن المشاعر ذاتها، مسلّطاً الضوء على أهمية الجائزة للكرة الألمانية ككل. وقال دريسن: "هاري كين يستحق هذا اللقب أكثر من أي أحد. فهو يحطم رقماً قياسياً تلو الآخر منذ سنوات، وإلى جانب أهدافه وتمريراته الحاسمة الكثيرة، فإننا نقدّر حقاً الشخصية الرائعة التي يتحلى بها. إن فوز لاعب من نادٍ ألماني بالكرة الذهبية للمرة الأولى منذ 30 عاماً هو إشارة قوية للدوري الألماني".

مصدر إلهام للجيل القادم

وبعيداً عن الأهداف، ركّز العاملون في بايرن على قيادة كين وتأثيره على الأعضاء الأصغر سناً في الفريق. ووصف المدير الرياضي كريستوف فروند المهاجم بأنه شخصية فريدة في كرة القدم الحديثة.

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وقال فروند: "هاري شخص رائع، ونادراً جداً ما تصادف شخصاً مثله: من الطراز العالمي ومع ذلك متواضع جداً. لقد ارتقى هاري بدور المهاجم الصريح إلى مستوى جديد تماماً، إنه مصدر إلهام، خصوصاً للاعبين الشباب. إنه بلا شك من أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم".