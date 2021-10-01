استقبال الفاتحين .. أتلتيكو مدريد ينتظر برشلونة ليحتفل بصاحب الفضل!

عندما يحل برشلونة ضيفًا على أتلتيكو مدريد لن يكون منافسًا، بل سيكون صديقًا جاء ليحتفل مع صديقه في العاصمة!

بعض مواجهات كرة القدم يعرف عنها الندية والتنافس الشديد، حتى عندما لا يكون الفريقين من نفس المدينة أو المقاطعة، لكن لتاريخ المواجهات والمنافسة المستمرة بينهما على البطولات نجد حالة من المنافسة لا تتكرر في الكثير من المباريات الأخرى.

مواجهة أتلتيكو مدريد وبرشلونة ينطبق عليها هذا الحديث، لكن ليس مؤخرًا، على الأقل لن ينطبق عليها هذا الأمر في مواجهة مساء السبت.

فأي تنافس وأي ندية تلك التي ستظهر بين فريقين منح أحدهما الآخر كل شيء في آخر عامين، وساهم بشكل مباشر في تتويجه بلقب الدوري وأضعف من تشكيلته من أجله!

برشلونة فرط في نجومه وحاول الحصول على نجوم أتلتيكو مدريد فوجد نفسه يفرط في المزيد من نجومه ويخلص النادي العاصمي من أعباء عديدة.

جواو فيليكس

عندما ضم أتلتيكو مدريد جواو فيليكس بقيمة الشرط الجزائي من البرتغال كان القيام بمثل تلك الخطوة شبه مستحيل لولا تدخل برشلونة.

وقتها ضم برشلونة أنطوان جريزمان بقيمة الشرط الجزائي مما سمح لأتلتيكو مدريد بدفع قيمة فيليكس كاملة دفعة واحدة وضمه لصفوفه.

ضمن أتلتيكو مدريد بضم فيليكس الحصول على أحد أفضل مواهب الكرة الأوروبية لسنوات قادمة وتأمين مستقبل هجومه.

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لويس سواريز

تخيل أن تتخيل لمنافس مباشر عن واحد من الهدافين التاريخيين في فريقك؟! أي جنون ذلك الذي وافقت عليه إدارة برشلونة في هذا الوقت.

لويس سواريز هداف الدوري الإسباني والإنجليزي وأحد أفضل نجوم برشلونة في التاريخ رحل بشكل شبه مجاني لصالح فريق ينافس نظيره الكتالوني بشكل مباشر في الدوري الإسباني وأقصاه من دوري الأبطال مرتين في آخر سبع سنوات.

سواريز انتقل لأتلتيكو مدريد ليكون القطعة الناقصة التي لطالما بحث عنها دييجو سيميوني ويساهم في تتويج الفريق بالدوري الإسباني ويكون الأكثر تأثيرًا معهم.

أنطوان جريزمان

بعد عدة أعوام على إنضمامه لصفوف برشلونة دون أن يضع بصمة حقيقية مع الفريق الكتالوني وبعد أن شارك في خيبة أمل بعد الأخرى قررت إدارة برشلونة في آخر أيام الانتقالات أن تتخلص منه.

جريزمان رحل بسبب راتبه المرتفع، لكن رحيله لصالح أتلتيكو مدريد كان مؤلمًا لجماهير برشلونة التي شاهدت شريط انتقال لويس سواريز لهم من جديد كاملًا في لحظات قليلة.

جريزمان ربما لم يعد لأفضل مستوياته بعد، لكن بكل تأكيد وبوجوده مع سيميوني سنراه كما عهدناه من قبل، وستعود جماهير برشلونة تندم عليه.

الماضي يتحدث

كل ما قام به برشلونة في السنوات الأخيرة ليس بجديد على علاقتهم بأتلتيكو مدريد، فسبق أن انتقال دافيد فيا مقابل 5 مليون يورو من النادي الكتالوني لنظيره العاصمي.

وفي نفس العام خطف أتلتيكو مدريد لقب الدوري الإسباني من برشلونة من قلب ملعب كامب نو، ثم خسر الفريق نهائي الكأس ضد ريال مدريد وغادر قبلها دوري الأبطال أمام الروخي بلانكوس.

موسم صفري كان السبب في ثورة التصحيح في برشلونة بذلك الصيف، والعودة القوية بالثلاثية الثانية في تاريخ برشلونة، لكن مثل تلك الثورة الآن أصبحت مستحيلة في ظل الظروف المالية للنادي.

بيت القصيد

لم نر أي فريق في العالم يقدم ذلك القدر من الخدمات لمنافس مباشر، لذلك عندما نشاهد ما يحدث علينا فورًا أن نزيح برشلونة من خانة المنافس لخانة الفريق الذي يبحث عن تسيير أموره، حتى لو كان ذلك يصب بشكل مباشر في مصلحة غيره من الفرق في نفس البطولة المحلية.

ولذلك ربما سيكون على أتلتيكو مدريد أن ينظم احتفالية مصغرة بحضور جماهيره وجماهير برشلونة في مواجهة مساء السبت على ملعب واندا ميتروبوليتانو من أجل الاحتفال بلقب الدوري الماضي مع برشلونة، المساهم الأكبر فيه.