استقالة نائب رئيس لجنة الرقابة على المنشطات السعودية

الاستقالة في انتظار قبولها من رئيس اللجنة الأوليمبية

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن هناك أحد أعضاء مجلس إدارة اللجنة السعودية للرقابة عل المنشطات قدم استقالته منذ فترة.

وأشارت بعض التقارير أن من المفترض أن يتم اعتماد الاستقالة خلال الساعات القليلة المقبلة من عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأوليمبية السعودية.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن من قدم استقالته هو محمد الغبين نائب رئيس لجنة الرقابة على المنشطات السعودية.

وجاءت استقالة الغبين بسبب ما تلقاه من هجوم على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الكشف عن ميوله لنادي النصر خلال الفترة الأخيرة.

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وانتشرت بعض التغريدات الخاصة بنائب رئيس اللجنة تدل على مساندته للنصر بشكل كبير، وهو ما جاء عليه بالهجوم القوي.