استقالة محمد القاسم من رئاسة التعاون .. والكشف عن القائم بمهامه

القاسم يعلن استقالته من التعاون

أعلن محمد القاسم رئيس نادي التعاون استقالته من منصبه، عقب قضائه 8 سنوات بين جدران سكري القصيم مودعًا محبي النادي برسالة رائعة.

القاسم كشف عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" استقالته من رئاسة نادي التعاون بعد اجتماعه مع أعضاء شرف النادي.

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وقال القاسم عبر حسابه: " تشرفت خلال 8 سنوات برئاسة نادي التعاون واليوم قدمت استقالتي متمنيَا لنادينا التوفيق".

وأضاف رئيس التعاون المستقيل: "وأرفق هنا رسالتي لمحبي النادي و لكل من عملت معهم ولمن شرفوني بالدعم"، بدون توضيح أسباب الاستقالة.

تشرفت خلال 8 سنوات برئاسة نادي #التعاون واليوم قدمت إستقالتي متمنياً لنادينا التوفيق



وارفق هنا رسالتي لمحبي النادي و لكل من عملت معهم ولمن شرفوني بالدعم pic.twitter.com/oqmcqHAV4G — محمد القاسم (@malqassm2) October 6, 2020

وارفق هنا رسالتي لمحبي النادي و لكل من عملت معهم ولمن شرفوني بالدعم pic.twitter.com/oqmcqHAV4G

وكشف صحيفة "الرياضية" السعودية، عن انتظار ترشيحات حتى يتم تكليف مجلس إدارة جديد خلال الساعات المقبلة من أجل مواصلة التعاون مشواره.

وأشارت الصحيفة إلى أن علي الشايعي نائب القاسم سيتولى مهام رئيس النادي حتى يتم تعيين مجلس إدارة جديد لنادي سكري القصيم.