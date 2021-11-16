استقالة رئيس الدوري الإنجليزي بسبب صفقة بيع نيوكاسل

أصبح جاري هوفمان رئيس الدوري الإنجليزي الممتاز، على أعتاب الاستقالة بسبب صفقة بيع نادي نيوكاسل يونايتد هذا الموسم.

صندوق الاستثمار السعودي قام بشراء النادي الإنجليزي مقابل 305 مليون جنيه استرليني، وهو ما أثار تحفظ العديد من الأندية الأخرى.

تقارير صحفية أشارت إلى أن أندية الدوري الإنجليزي تشعر بحالة من الصدمة، لعدم توقعها موافقة إدارة المسابقة على هذه الخطوة.

شبكة "سكاي سبورتس" أكدت أن الأمر سيؤدي إلى رحيل هوفمان رئيس البطولة، بسبب تعرضه للعديد من الضغوط للاستقالة على مدار الأسابيع الماضية.

ويأتي ذلك بسبب الرد العنيف من أندية البريمييرليج على بيع نيوكاسل لصندوق الاستثمار بقيادة ولي العهد الأمير محمد من سلمان.

وقال مسؤول تنفيذي في أحد الأندية الكبرى للشبكة، إنه قد يتم الإعلان عن رحيل هوفمان خلال الأيام القليلة الماضية.

وأوضح المصدر أنه لا تزال هناك فرصة أن يغير رأيه، إذا سعى عدد كاف من الأندية لإقناعة بالقيام بذلك ولكن هذه الاحتمالية تبدو ضئيلة الآن.

وتأتي هذه الاستقالة في وقت حساس بالنسبة للكرة الإنجليزية، قبل قيام تريسي كراوتش وزيرة الرياضية البريطانية السابقة بنشر تقريرها الخاص بخصوص كرة القدم في البلاد الأسبوع القادم.

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ومن المقرر أن تقدم الوزيرة السابقة بعض التوصيات بإنشاء منظمة خاصة تعرف بـ"IREF" لتولي سلطات جديدة سيكون دورها تنظيم ملكية وإدارة الأندية المحترفة.

يذكر أن نيوكاسل قام مؤخرًا بتعيين إيدي هاو كمدرب للفريق، في خطوة جديدة نحو المشروع الجديد للنادي.