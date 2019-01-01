بني ياس مهاجمًا: استقالة اتحاد الكرة تأخرت كثيرًا، فشلوا في كل شيء

بني ياس يشن هجومًا شديدًا على اتحاد الكرة ورابطة دوري المحترفين

شن نادي بني ياس هجومًا شديدًا على اتحاد كرة القدم الإماراتي المستقيل وكذلك على رابطة دوري المحترفين الإماراتية، مطالبًا بسداد المستحقات المالية المتأخرة للأندية حتى تستطيع الإيفاء بالتزاماتها تجاه اللاعبين والأجهزة الفنية.

وكان رئيس اتحاد كرة القدم الإماراتي "مروان بن غليطة" ومعه عدد من أعضاء المجلس قد تقدموا باستقالتهم يوم أمس بعد إخفاق منتخب الإمارات في كأس الخليج العربي 24 وخروجه من الدور الأول بعد انتصار واحد على اليمن وخسارتين أمام العراق وقطر.

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ونشر بني ياس عدة تغريدات عبر حسابه الرسمي على تويتر جاء فيها "من المؤكد أن استقالة اتحاد الكرة تأخرت كثيرًا مقارنة بما خلفه هذا المجلس من كوارث وإخفاقات على كرة الإمارات فيما يخص المنتخبات والنتائج السيئة التي تحققت على مختلف الأصعدة الدولية والقارية والخليجية".

"ونعتقد أن الإخفاقات لم تتوقف عند حدود المنتخبات ولكنها طالت أيضًا المسابقات المحلية لاسيما دوري وكأس الخليج العربي حيث شهد هذا الموسم والمواسم التي حكم فيها هذا المجلس كوارث لم تحدث من قبل وتحديدًا فيما يخص الملف التحكيمي وكذلك الإداري".

"الغريب والمثير أن رابطة المحترفين الإماراتية تدعي أنها بمنأى عن هذا الفشل ونعتقد أن هذا الكلام غير صحيح وغير منطقي فهي أكبر فشلًا من الكيان الأخر حتى وإن ادعت الاستقلالية".

"وأكبر دليل على ذلك عدم حصول الأندية حتى هذه اللحظة على الحقوق المالية للبث التليفزيوني، وهو أمر عجيب وغريب خصوصًا إذا ما وضعنا في الاعتبار أن دوري الخليج العربي انطلق منذ ثلاثة أشهر فهل يعقل عدم صرف مستحقات الأندية".

"تأخير الرابطة في صرف مستحقات الأندية يستتبعه عدم قدرة الأندية على ترتيب أوراقها المالية خاصة وأن حقوق البث جزء محسوب ضمن ميزانية العام".

"نحن من هنا نطالب بضرورة الإسراع في صرف مستحقات الأندية أو على الأقل تحديد موعد للصرف لاسيما وأن عدم الرد من جانب مسؤولي الرابطة يضاعف المشكلة كما أننا نريد أن نعرف ما هي العقوبة التي يجب فرضها على هذا التأخير بما أن الأندية تتعرض لعقوبات حال تأخرها في سداد مستحقات اللاعبين".

"والمثال متشابه تمامًا في الحالتين، نحن لدينا فريق مكون من مجموعة من اللاعبين يفترض بنا الالتزام معهم في صرف المستحقات المالية وكذلك الرابطة لديها فريق مكون من 14 نادٍ وهي ملزمة بكافة المستحقات المفروضة لهم دون تأخير أو مماطلة".