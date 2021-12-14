"استفزاز غير طبيعي" .. جدل نصراوي بسبب حكم مواجهة الاتفاق في كأس الملك

يبدو أن صوت مسؤولي نادي النصر السعودي لا يصل إلى لجنة الحكام التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، إذ تجاهلت الأخيرة تمامًا مطالب العالمي.

النصر يحتج على التحكيم:

قبل أيام، خسر العالمي مباراته المؤجلة من الجولة الرابعة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أمام الطائي بثنائية مقابل هدف وحيد، في اللحظات الأخيرة من المباراة.

وبعدها أصدر مجلس النصر برئاسة مسلي آل معمر، بيانًا رسميًا يستنكر به جلب حكام أجانب أقل مستوى من الحكام المحليين، مطالبًا باختيار حكم مميزين لمبارياته المقبلة.

ما هو سبب جدل حكم مواجهة الكأس؟

النصر يواجه الاتفاق في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، في 21 من ديسمبر الجاري، على ملعب مرسول بارك.

ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط" فإن لجنة الحكام كلفت طاقم تحكيم بولندي بإدارة المباراة، يرأسه سيمون مارسيناك، لكن هذا القرار لم يعجب النصراويون.

وعلق الإعلامي الرياضي عادل بن عبد المحسن الملحم متعجبًا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "معقولة؟؟؟؟؟".

فيما جاء تعليق الإعلامي عبد الله بن زنان: "طيب وش النهاية مع لجنة التحكيم ..!!، قسم بالله ملينا من هالإستفزاز الغير طبيعي ..!!!".

طيب وش النهاية مع لجنة التحكيم ..!!

قسم بالله ملينا من هالإستفزاز الغير طبيعي ..!!! https://t.co/YKMitOqSAO — عبدالله بن زنان (@bnznan) December 14, 2021

ما هو موقف النصر في الدوري المحلي؟

النصر خسر 19 نقطة في مشواره بالدوري المحلي هذا الموسم، وفي كل مرة يحمل التحكيم مسؤولية نزيف النقاط.

ويحتل العالمي المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، إذ حقق الفوز في خمس مباريات، وتعادل في اثنتين وخسر خمسة لقاءات أخرى.

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