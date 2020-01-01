استفتاء | من هو أفضل لاعب بالدوري السعودي هذا الموسم؟

اختار أفضل لاعب بالدوري السعودي هذا الموسم..

انتهى موسم دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2019-2020، بعد بتتويج نادي الهلال، بعد تفوقه على النصر الوصيف، والأهلي صاحب المركز الثالث.

وبعد انتهاء الدوري، حان الوقت لاختيار أفضل لاعب بالدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، وذلك بعد تألق الكثير من اللاعبين، وقع اختيارنا على 5 لاعبين.

"جول" اختار للجماهير أبرز 5 لاعبين بالدوري هذا الموسم، ويتبقى فقط أن يختار متابعيه الأفضل بينهم، ليحصل على لقب أفضل لاعب هذا الموسم.

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وتضم القائمة، المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم فريق النصر، والذي نجح في تصدر ترتيب قائمة هدافي الدوري السعودي، برصيد 29 هدفًا، وينافسه الفرنسي بافيتمبي جوميس، مهاجم الهلال، الذي يحتل وصافة هدافي الدوري، وتوج معه فريقه باللقب.

القائمة تضم أيضًا الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، صانع ألعاب الهلال، والمغربي نور الدين أمرابط الذي صال وجال مع فريقه النصر هذا الموسم، ونجح في صناعة الكثير من الأهداف، وعمر السومة مهاجم الأهلي القناص، الذي ظهر بمستوى مميز هذا الموسم.

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يذكر أن الهلال توج بالدوري برصيد 72 نقطة، متفوقًا على النصر صاحب المركز الثاني برصيد 64 نقطة، والأهلي الثالث بـ50 نقطة.