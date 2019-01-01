استفتاء | من أفضل لاعب هذا الأسبوع في آسيا؟

من كان الأفضل هذا الأسبوع؟ صوّت للاعبك المفضل

وصلت منافسات دوري أبطال آسيا لدورها نصف النهائي وقد عرفت مباراتي الذهاب سواءً في الصدام العربي أو القمة اليابانية الصينية,

ووقع اختيارنا هذا الأسبوع على قناص الهلال السعودي "بافيتيمبي جوميز"، فهذا الأخير انتقم لنفسه من الهدف الذي سجله بالخطأ في مرماه ووقع على ثنائية مميزة في شباك السد، إذ تمركز بشكل ذكي مستغلاً عرضيات رفاقه بمهارة كما أن زميله "علي البليهي" استحق بدوره التواجد في قائمتنا نتيجة لصلابته الدفاعية ومساندته الهجومية المتكررة خلال الركنيات والتي توجها برأسية أهدى بها الهدف الثاني لفريقه ومساهمًا على العموم في الفوزالساحق "4-1"

الاسم الثالث كان نجم أوراوا ريد دياموندز الياباني "تاكاهيرو سكيني"، فقد أبدع وأمتع أمام جوانجزو إيفرجراند متناغمًا بشكل مذهل مع رفاقه وموقعًا من قذيفة مدوية من خارج منطقة الجزاء على هدف في غاية الروعة مساعدًا بذلك ناديه على الانتصار "2-0"

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