استفتاء | من أفضل لاعب هذا الأسبوع في آسيا؟

من كان الأفضل هذا الأسبوع؟ صوّت للاعبك المفضل

أجري هذا الأسبوع ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال السعودي وأوراوا رد دايموندز الياباني وذلك في مباراة عرفت تألق عدد من اللاعبين وخاصة من المارد الأزرق.

اختيارنا وقع على ثلاثي من الزعيم السعودي ويتعلق الأمر بأندريه كاريو الذي توج إبداعاته في الجهة اليمنى ومجهوده في صناعة الهجمات بتوقيعه على هدف النصر برأسية في غاية الروعة ومحمد البريك الموفق بين العمل الدفاعي بالتزامه وفوزه بمعظم الصراعات الثنائية والمساندة الهجومية التي ظهرت في أبهى حللها من خلال عرضية الهدف.

أما الاسم الثالث كان عبد الله عطيف رمانة الميزان والمسطرة الذي بلغت دقة تمريراته 99 في المائة (103 تمريرة صحيحة)، فقد حضر ودعم البناء الهجومي بشكل جد فعال منوعًا بين البينيات والكرات الطويلة، إضافة لتراجعه للمساعدة في العمل الدفاعي.

فمن كان لاعبك المفضل؟ صوّت هنا