استفتاء | من أفضل لاعب هذا الأسبوع في آسيا؟

من كان الأفضل هذا الأسبوع؟ صوّت للاعبك المفضل

جرت هذا الأسبوع مجموعة من مباريات إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، فأسفرت المباريات على بروز مجموعة من اللاعبين المميزين.

ووقع اختيارنا هذا الأسبوع على هدّاف الهلال السعودي بافيتيمبي جوميز الذي سجل الهاتريك في مرمى الأهلى، وكذلك عبد الرزاق حمد الله الذي بقي وفيًا لعده مع الشباك دون نسيان الوافد الجديد على الاتحاد فيكيو والذي ظهر بوجه مميز في أول مبارياته الرسمية مع النمور.

فمن كان لاعبك المفضل؟ صوّت هنا