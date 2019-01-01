استفتاء | من أفضل لاعب هذا الأسبوع في آسيا؟

من كان الأفضل هذا الأسبوع؟ صوّت للاعبك المفضل

أجريت هذا الأسبوع منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا وذلك في مواجهتين إحداهما عربية خالصة عرفت محاولة مميزة من السد لخلق المعجزة والعودة في تأخره الكبير أمام الهلال في الذهاب "4-1، لكن كان ينقصه هدف لذلك.

اللقائين عرفا على أية حال تألق عدد من اللاعبين، لكن الأسماء الثلاثة التي وقع اختيارنا عليها كانت حارس مرمى أوراوا ريد دايموندز "شوساكو نيشيكاوا" الذي كان صدًا منيعًا أمام جوانجزو إيفرجراند الصيني وتصدى للعديد من الكرات الخطيرة محافظًا على شباكه نظيفة ومساعدًا فريقه بشكل جوهري على الانتصار "1-0".

جناح السد "تاي-هي" نام يعد المنافس الثاني في قائمتنا وذلك بعدما أشعل الجبهة اليسرى بانطلاقاته السريعة والمهارية والتي توجها بهدف مميز، فيما كان رفيقه "حسين الهيدوس" الاسم الثالث بعدما أبدع هو الآخر مسجلاً هدفًا ومقدمًا تمريرة حاسمة مساهمًا في رد الاعتبار لرفاقه,

فمن كان لاعبك المفضل؟ صوّت هنا