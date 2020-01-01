استفتاء | من أفضل لاعب في الجولة الـ21 من الدوري السعودي؟

من كان الأفضل في الجولة التي عرفت تألق أكثر من لاعب؟

انتهت الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان والتي عرفت مواصلة الهلال بسط سيطرته المُطلقة، وتفوقه في الصدارة بفارق 8 نقاط عن أقرب مطارديه النصر الذي انهزم على أرض الفيصلي.



ولم يكن فوز الفيصلي على بطل الموسم الماضي أن يأتي لولا التألق الكبير للبرازيلي لوان جييرمو الذي قدم مباراة كبيرة سجل فيها هدفين، وشكل خطرًا كبيرًا متواصلًا على مرمى براد جونس.



أما اللاعب الثاني الذي يدخل معنا الاستفتاء فهو نجم الهلال سالم الدوسري الذي قدم لقاءً كبيرًا جدًا أمام الاتفاق، فمرر الكرة الحاسمة التي سُجل منها هدف اللقاء الوحيد، كما خلق 4 فرص على المرمى وسدد كرتين.



اللاعب الثالث هو لاعب الوحدة لويزينيو الذي سجل هدفًا وصنع آخرًا أمام ضمك، كما خلق 5 فرص على المرمى وسدد 3 كرات.

أما اللاعب الرابع والأخير، فسيكون من صفوف الشباب الذي اكتسح العدالة برباعية نظيفة، وذلك بفضل تألق لافت من كارلوس جوانكا الذي سجل هدفًا، صنع آخر، خلق 5 فرص على المرمى وسدد 4 كرات على المرمى.



من كان الأفضل في رأيك؟