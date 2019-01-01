استفتاء | من أفضل لاعب في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا؟

من كان الأفضل هذا الأسبوع؟ صوّت للاعبك المفضل

انتهت الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا التي عرفت تألق مجموعة من الأندية العربية التي تمكنت من الفوز وحصد النقاط الثلاث، لتواصل صراعها من أجل العبور لأدوار خروج المغلوب.

واخترنا لكم هذه الجولة ثلاثة أسماءٍ لمعت مع أنديتها في الجولة الخامسة، والتي كانت تشافي هيرنانديز من صفوف السد القطري، ليوناردو دا سوزا من صفوف الوحدة وعمر السومة من صفوف الأهلي، فمن كان الأفضل رأيكم؟