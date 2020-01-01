استفتاء | من أفضل لاعب في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا؟

من كان الأفضل هذا الأسبوع؟ صوّت للاعبك المفضل

انتهت الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال آسيا والتي عرفت مواجهات عربية حارقة، وتألقًا لمجموعة من الأندية في المنطقة، كالهلال الذي واصل التألق وحقق فوزه الثاني على التوالي، أو النصر الذي حقق فوزًا مهمًا جدًا على أرض العين الإماراتي، أو حتى السد الذي اكتسح سباهان اصفهان بثلاثية نظيفة، دون نسيان الفوز الثمين للأهلي والتعاون والوحدة.

وفي خضم تلك المباريات، تألق نجم الهلال السعودي "بافيتيمبي جوميز" الذي عاد لمُغازلة الشباك التي عرفها جيدًا الموسم الماضي، فسجل هدفين أمام شباب الأهلي، وأهدى بذلك نقاطًا ثلاثة مهمة جدًا لحامل اللقب.

أما فريق أهلي جدة، فقد استفاد كثيرًا من الحالة المميزة جدًا لسلمان المؤشر الذي سجل هدفي فريقه وكان كلمة السر طيلة المباراة، حييث لم يكتف بالتسجيل، بل كان متحركًا في كل أرجاء الملعب.

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ولربما سيكون تشافي سعيدًا جدًا بالمردود العام للاعبه حسن الهيدوس والذي سجل بدوره هدفين وصنع ثلاث فرص على مرمى خصمه، ليكون بذلك بدوره أحد أميز لاعبي هذه الجولة.

فمن كان الأفضل في رأيك؟